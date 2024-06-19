Песков рассказал, на что направлено сотрудничество РФ и КНДР

Он отметил, что новый договор между странами является рамочным. Документ демонстрирует политическую волю России и Северной Кореи.

«Задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей», - подчеркнул Песков.

Также он отреагировал на распространяемые в западных СМИ слухи, что новый виток в отношениях России и КНДР якобы является шагом к созданию коалиции против Запада. Песков отметил, что РФ выстраивает отношения с другими странами не против кого-то, а на благо своих интересов. Поэтому российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, резюмировал он.

Президент Владимир Путин назвал подписанный с КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным. По его словам, новое соглашение позволит поднять взаимодействие стран на новый уровень.