22 апреля 2024, 12:32

Песков рассекретил подробности возможной личной беседы Путина и Пашиняна

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени смогут лично обсудить уход пограничников и другие вопросы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Армения Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Никол Пашинян
22 апреля 2024, 12:35
Американец Бентли в последнем интервью рассказал о бое за Донецкий аэропорт
РИА «Новости»
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Американец Рассел Бентли в последнем интервью, которое дал экс-депутату Красногорска Джеффу Монсону, заявил, что до участия в боевых действиях в Донбассе служил в американской армии. К ополчению ДНР он присоединился в 2014 году.

«Я прошел базовую подготовку и оказался на фронте 31 декабря 2014 года. Это был Донецкий аэропорт, мы сразу попали под перекрестный огонь. Это были тяжелые бои, тысячи выстрелов каждый день», - рассказал Бентли.

Он пояснил, что прошел военную подготовку в прошлом: в 1980-х три года служил в армии США.

«Я помню момент, когда решил приехать сюда. Тогда ВВС Украины нанесли удар по Луганску, много мирных жителей были убиты и ранены. Один парень снимал последствия авиаударов. Там была женщина по имени Инна. Она истекала кровью, но успела попросить позвонить ее семье. Вскоре она умерла», - поделился американец.

По словам Бентли, эта женщина смотрела в камеру так, будто обращалась именно к нему. И тогда Техас решил, что поедет в Донбасс и будет защищать таких, как она. Он понял, что выбрал правильную сторону в этом конфликте.

Американец пропал без вести 8 апреля, когда ВСУ атаковали Донецк.

Позднее о его гибели заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что Бентли сотрудничал со Sputnik в качестве корреспондента.

Донбасс Интервью Армия
22 апреля 2024, 12:31
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
РИА «Новости»
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В России не носят «розовые очки», поскольку понимают, что санкционные «упражнения» Запада будут продолжаться. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы ЕС расширить санкции на импорт сжиженного природного газа (СПГ). Его слова привело РИА «Новости».

«Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем. Стиснув зубы, он готов испытывать негативные последствия этого», - пояснил официальный представитель Кремля.

Россия проанализирует возможные последствия от расширения санкций и минимизирует риски, исходя из собственных интересов, добавил он.

Ранее в МИД Швеции заявили, что в 14-й пакет антироссийских санкций хотят включить запрет для стран Евросоюза закупать российский СПГ.

Санкции Запад
22 апреля 2024, 11:59
Мальчика в Киеве зверски избили за просмотр мультиков на русском
РИА «Новости»
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Несовершеннолетний в Киеве стал жертвой агрессии со стороны одноклассников за просмотр мультфильма на русском языке. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника, пострадавший получил сильные травмы ноги и паха, однако маме не стал признаваться после угроз со стороны помощника учителя.

На десятый день после избиения мама заметила сильно опухшую ногу у сына, после чего он рассказал о произошедшем. В больнице медики обнаружили у школьника разрыв оболочки внутри яичка, отек ноги, водянку и гематому. Теперь ему предстоит длительное лечение.

Ранее власти Ивано-Франковска официально запретили исполнять песни на русском языке в городе. Причиной стало избиение уличного музыканта, который спел песню и стал жертвой нападения.

В феврале сотрудники СБУ заставили извиняться молодого человека в Киевской области, который выкрикивал лозунг «Ахмат - сила».

Русский язык Киев Школьники Избиения
22 апреля 2024, 11:47
Троих немцев заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Global Look Press
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Немецкие правоохранительные органы задержали троих граждан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Германии.

В ведомстве отметили, что речь идет о задержанных Хервиге Ф., Ине Ф. и Томасе Р. Их задержали в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге. В домах и на рабочих местах обвиняемых прошли обыски.

Обвиняемых подозревают в работе на китайскую секретную службу до июня 2022 года. По данным прокуратуры, Томас Р. выступал агентом сотрудника спецслужбы Китая и получил в Германии сведения об инновационных технологиях, которые можно использовать в военных целях.

Для этого он воспользовался услугами супружеской пары Хервига Ф. и Ины Ф., которые через собственную компанию из Дюссельдорфа передали Китаю информацию о технологии, которую можно применить, в том числе, для производства двигателей на боевые корабли. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.

Ранее в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Германия Китай

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