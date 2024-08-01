Песков раскрыл реакцию Путина на покушение на Трампа

В четверг, 1 августа, состоялся масштабный обмен заключенными из нескольких стран. Официально в Кремле данные об этом пока не комментировали, но зампред Совбеза Дмитрий Медведев косвенно подтвердил проведение операции.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось», - заметил он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, по его словам, полезнее было «вытащить своих», работавших на страну, на Отечество, на всех россиян.

«А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», - добавил зампред Совбеза.

По данным турецкого телеканала NTV, прибывшая в аэропорт Анкары российская делегация в рамках обмена заключенными получила 10 человек и передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США, остальные - в Германию.