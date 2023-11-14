Песков раскритиковал заявление США о российской помощи КНДР в обходе санкций

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Пресс-секретарь президента России подтвердил, что видел заявление американского министра. Песков назвал его высказывание голословным и обратил внимание на отсутствие подтверждений для подобных выводов.

«Каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет», - подчеркнул он.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк выразил обеспокоенность из-за сотрудничества России и Северной Кореи. По его словам, Госдеп планирует помешать военно-техническому партнерству двух государств.

Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла слухи о якобы незаконном сотрудничестве КНДР и России в сфере вооружений. Она добавила, что государство всегда выполняло принятые международные обязательства.