Песков прокомментировал возможные контакты России и США

Он подчеркнул, что нельзя одни вопросы «выдирать из контекста», нужно подходить к этому комплексно.

«Открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствуют, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», - пояснил Песков.

Ранее российский дипломат Анатолий Антонов заявил о намеченных на следующую неделю контактах с представителями Белого дома и Госдепа США. По его словам, участники переговоров обсудят состояние двусторонних отношений и есть ли шанс на их реабилитацию.