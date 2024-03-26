Песков прокомментировал возможные контакты России и США
Российские власти открыты для переговоров с США, но настаивают на комплексном обсуждении вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что нельзя одни вопросы «выдирать из контекста», нужно подходить к этому комплексно.
«Открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствуют, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», - пояснил Песков.
Ранее российский дипломат Анатолий Антонов заявил о намеченных на следующую неделю контактах с представителями Белого дома и Госдепа США. По его словам, участники переговоров обсудят состояние двусторонних отношений и есть ли шанс на их реабилитацию.