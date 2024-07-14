14 июля 2024, 17:02

Песков прочитал рассекреченные документы о переговорах с НАТО

РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил Путин - что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», - сказал Песков.

Сейчас Североатлантический альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России. Блок прямо показывает свою недоброжелательность.

По мнению Путина, Россия и США находятся в стадии острой конфронтации. Пока нет даже предпосылок для выхода из этой спирали. Однако через время лучшим дипломатам придется разгребать «авгиевы конюшни» в отношениях двух стран.

Дмитрий Песков Россия Переговоры НАТО
14 июля 2024, 17:26
«Чистый Голливуд». В покушении на Трампа нашли пять странностей
Global Look Press
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Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа могло быть инсценировкой, так как в случившемся есть как минимум пять странностей. Их перечисли журналисты «Военной хроники» в своей группе во «ВКонтакте».

Во-первых, перед приездом Трампа не проверили должным образом места, где мог расположиться киллер.

Во-вторых, сотрудники полиции не приняли к сведению информацию от очевидцев о появившемся на крыше вооруженном человеке перед выступлением политика.

Третье - неудачное покушение, несмотря на то, что снайперу ничего не мешало.

«Вероятно, стрелок обладал недостаточной квалификацией, и это стало спасением для Трампа», - подчеркнули в «Военной хронике».

Четвертой странностью назвали небольшое количество использованных патронов. То есть стрелок не применил даже половины своего магазина.

Пятый момент - поведение охраны политика, которая среагировала на выстрелы «только после того, как Трамп получил ранение».

«Вся история с покушением на консерватора Трампа - чистый Голливуд: стрелок на крыше в сотнях метров от места предвыборного митинга, за пределом кольца, которое контролировала охрана», - отметил политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

Одному из фотографов на митинге в штате Пенсильвания удалось запечатлеть, предположительно, летящую в бывшего президента США Дональда Трампа пулю. Экс-сотрудник ФБР Майкл Харриган, изучив снимок, подтвердил, что на кадре момент вытеснения воздуха пулей.

Стрельба Военные Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 17:06
Американского чиновника обвинили в отказе усилить охрану Трампа
Global Look Press
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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас не стал усилять охрану экс-лидера страны Дональда Трампа, несмотря на многочисленные просьбы. Об этом заявил член палаты представителей от республиканцев Майкл Уолтц в соцсети X.

Он обвинил министра в том, что тот не предпринял необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность политику. По его словам, усилить охрану Трампа перед покушением требовали много раз.

«Министр Майоркас отказывал», - добавил Уолтц.

Покушение на Трампа произошло на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Преступник вооружился винтовкой и забрался на крышу здания, расположенного рядом со сценой, после чего открыл огонь в республиканца.

Жертвой стрельбы стал один человек, двое получили тяжелые ранения.

Одна из пуль задела Трампа и поранила ему ухо, пролетев в сантиметре от головы. Президент США Джо Байден осудил злоумышленника, но отказался считать стрельбу покушением на политика.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 16:18
Умерла актриса Шэннен Доэрти, сыгравшая Прю в «Зачарованных»
Global Look Press
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Звезда сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти ушла из жизни после долгой борьбы с раком. Об этом сообщил журнал Variety.

Актрисе было 53 года. Известность артистка получила после роли Прю Холливел в сериале «Зачарованные» - она играла старшую сестру, обладающую волшебными силами.

Причиной смерти Доэрти стал рак груди. Страшный диагноз актрисе поставили еще в 2015 году, и она много лет сражалась с болезнью.

Помимо «Зачарованных» артистка снималась в популярном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», триллерах «Портрет убийцы» и «Другой день», а также в боевике «Крепость».

Ранее скончалась актриса Шелли Дюваль , запомнившаяся зрителям своей ролью в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика. Ей было 75 лет, она умерла из-за осложнений от диабета.

США Сериалы Болезни Фильмы Рак
14 июля 2024, 16:05
Попавшую в Трампа пулю сфотографировали во время полета
Global Look Press
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Фотограф сделал фотографию, на которую, предположительно, попала летящая в экс-президента США Дональда Трампа пуля на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщила газета New York Times.

Сотрудник издания запечатлел, как пуля пролетела мимо головы политика. Бывший сотрудник ФБР Майкл Харриган изучил фото и заключил, что на изображении, скорее всего, действительно можно увидеть путь пролета пули.

«Вполне вероятно, что показано вытеснение воздуха пулей», - подчеркнул специалист.

Покушение на республиканца произошло в городе Батлер. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону Трампа, одна из пуль задела ухо политика. Из-за стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

По данным ФБР, огонь открыл американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина вооружился винтовкой и забрался на крышу промышленного здания рядом со сценой. Перед покушением он оставил видеообращение, в котором рассказал, что ненавидит Трампа.

Фото США ФБР Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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