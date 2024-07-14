«Я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил Путин - что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», - сказал Песков.

Сейчас Североатлантический альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России. Блок прямо показывает свою недоброжелательность.

По мнению Путина, Россия и США находятся в стадии острой конфронтации. Пока нет даже предпосылок для выхода из этой спирали. Однако через время лучшим дипломатам придется разгребать «авгиевы конюшни» в отношениях двух стран.