06 февраля 2024, 14:05

Песков призвал определить заказчиков и исполнителей взрывов на «Северных потоках»

РИА «Новости»
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Взрыв на «Северных потоках» — это диверсия, которую нельзя оставлять, не определив исполнителей и заказчиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Взрыв на «Северных потоках» - это диверсия, которую нельзя оставлять, не определив исполнителей и заказчиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком», - сказал он.

Прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», должен в ближайшее время принять решение. Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли в сентябре 2022 года.

Ранее в одной американской газете появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Сенатор Владимир Джабаров предположил, что скрывать улики могут также Великобритания, Германия, Дания, США и Норвегия.

Президент Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы. Он напомнил, что некоторые страны разными способами пытаются влиять на мировую экономику.

Дмитрий Песков Взрывы Россия Северный поток
06 февраля 2024, 14:30
Прибывшего в США без паспорта россиянина депортируют и оштрафуют
Unsplash
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Россиянина Сергея Очигаву — кандидата наук в области экономики и маркетинга, который прибыл в Соединенные Штаты без паспорта, — заставят заплатить штраф авиакомпании в 2174 доллара и депортируют. Об этом написало издание Los Angeles Times, сославшись на прокуратуру.

Россиянина Сергея Очигаву - кандидата наук в области экономики и маркетинга, который прибыл в Соединенные Штаты без паспорта, - заставят заплатить штраф авиакомпании в 2174 доллара и депортируют. Об этом написало издание Los Angeles Times , сославшись на прокуратуру.

Помимо этого, американский суд приговорил 46-летнего Очигаву к 93 дням лишения свободы, однако этот срок он уже отбыл в ожидании решения по делу. До депортации его возьмет под стражу иммиграционная служба. Зачем россиянин летел в Лос-Анджелес без документов - по-прежнему неизвестно.

Обвинение просило для мужчины полгода ареста из-за того, что он «не раскаялся», защита же настаивала на назначении срока, равного отбытому в заключении до приговора. Отмечалось, что Очигава пережил «личные трагедии» и в прошлом не имел проблем с законом.

Администрация аэропорта Лос-Анджелеса задержала Сергея Очигаву еще в начале ноября. Мужчина не смог предъявить ни загранпаспорт, ни визу, и сообщил, что не помнит , как попал в самолет и проходил проверки в датском аэропорту.

США Паспорта Суд Авиакомпании
06 февраля 2024, 14:03
«Мощный поворот». Захарова после слов главы ЕК пошутила об управлении климатом
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказала мнение, что причиной протестов европейских фермеров являются изменение климата и Россия. Комментарий дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Она высмеяла заявление главы ЕК и в шутку предположила, что проблемы у Европы могли возникнуть из-за «проделок дошкольных русских хакеров».

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», - отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на абсурдное заявление фон дер Ляйен и иронично восхитилась способностью России «влиять на климат».

«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» - процитировал Захарову RT.

Ранее в странах Евросоюза вспыхнула волна массовых протестов фермеров. Забастовки прошли в Германии, Испании, Польше и Франции и других государствах. Из-за протестов вокруг Парижа образовались 40-километровые пробки, а в Берлине бастующие блокировали здание правительства.

Мария Захарова Европа Россия Климат
06 февраля 2024, 13:43
Олжас Бектенов стал новым премьером Казахстана
РИА «Новости»
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Новым премьер-министром Казахстана стал руководивший администрацией президента и Антикоррупционной службой Олжас Бектенов. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о его назначении, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - указано в документе.

Назначить Бектенова предложил глава партии Amanat Ерлан Кошанов. Президент мог утвердить его кандидатуру только после ее одобрения парламентом, уточнили «Известия».

За день до этого Токаев принял отставку правительства республики, писал RT. Тогда врио премьер-министра Казахстана назначили Романа Скляра.

Ранее президент России Владимир Путин сменил гендиректора Министерства иностранных дел страны. Им стал Алексей Островский, а бывшего директора внешнеполитического ведомства Сергея Вязалова освободили от должности в связи с перехохом на другую работу.

Казахстан Отставки Россия Работа Касым-Жомарт Токаев
06 февраля 2024, 13:10
Более 10 человек погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
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В штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии произошел взрыв на заводе фейерверков. Погибли 11 человек, пострадали более полусотни. Некоторые из них оказались взаперти, сообщило издание The Times of India.

Предприятие работало в округе Харда, взрыв прогремел днем 6 февраля. Ударную волну почувствовали в радиусе 15 километров, в некоторых домах разбились окна. На заводе разгорелся пожар. Глава штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав сообщил, что к месту ЧП выехали более 50 машин скорой помощи и около 400 полицейских.

«Мы пытаемся сдержать пожар и оказать немедленную помощь пострадавшим. Мы предоставим семьям погибших 400 тысяч рупий, а раненым окажут бесплатное лечение», - сказал он.

По последней информации, погибли 11 человек, пострадали около 60. Некоторые люди могли остаться взаперти как на самом заводе, так и в постройках вокруг него. Спасатели провели аэрофотосъемку завода, чтобы оценить обстановку.

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Севастополе. Эвакуировали восемь человек.

Индия Взрывы

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