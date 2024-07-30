Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением на выборах
Оппозиция в Венесуэле не может принять поражение на выборах, но она должна это сделать и поздравить победителя Николаса Мадуро. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Со своей стороны мы видим, что оппозиция в Венесуэле не хочет смириться со своим поражением. Считаем, что ей необходимо это сделать, поздравить напрямую победителя прошедших выборов», - подчеркнул представитель Кремля.
На прошедших президентских выборах в Венесуэле Мадуро набрал более 50% голосов и сохранил за собой высший государственный пост, после чего в стране начались акции протеста.
Правительства девяти государств Латинской Америки не согласились с итогами выборов и потребовали провести их повторно в присутствии сторонних наблюдателей ради «максимальной прозрачности».