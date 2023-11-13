Песков призвал не замалчивать роль Украины в диверсии на «Северных потоках»

Версии о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» стали озвучивать все чаще. Пресс-секретарь Дмитрий Песков посчитал это поводом предать огласке результаты официального расследования, сообщил ТАСС.

«Украинские следы этой диверсии, террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. Это действительно так», - сказал он.

Дмитрий Песков призвал участников расследования подрывов учесть новые данные и прекратить «заматывать» эту тему. Он заявил, что появление таких версий - это повод для того, чтобы опубликовать материалы дела, рассказать о заказчиках и исполнителях.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью газеты The Washington Post о том, что диверсию координировал полковник Вооруженных сил Украины Роман Червинский. Источники издания утверждали, что он отвечал за логистику.