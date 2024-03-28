Песков призвал Дурова принять меры из-за использования Telegram террористами
В Кремле ожидают большего внимания от Павла Дурова к тому, что мессенджер Telegram становится инструментом в руках террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал Life.ru.
«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный с технологической течки зрения ресурс <…> используется в целях террористических», - сказал представителя Кремля.
Песков также заявил, что сейчас нет планов по блокировке Telegram.
Команда Дурова начала работать над мессенджером в 2012 году, его запустили год спустя. Летом 2022 года Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире.
Ранее правоохранительные органы нашли группу в Telegram , участников которой вербовали для совершения теракта в Подмосковье.