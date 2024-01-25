Песков поставил на место Зеленского после заявления о расследовании по Ил-76

Читайте нас в:

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», - заявил Песков.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На борту лайнера находились свыше 70 человек, большинство из них - военнопленные ВСУ, которых везли для обмена. После падения лайнера никто не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение в России военного транспортника спустя полдня. Он потребовал международного расследования крушения Ил-76.

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов рассказал, что ВСУ целенаправленно атаковали борт с украинскими пленными. Он указал, что Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены.

Ранее появились предложения посмертно наградить весь экипаж Ил-76. Однако Песков назвал решение преждевременным. Специалисты еще не выяснили все обстоятельства падения авиасудна.