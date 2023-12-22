Песков пообещал ответ России в случае посягательств на ее новые регионы
Россия считает новые регионы своей неотъемлемой частью, для желающих на них посягнуть настанут неминуемые последствия. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Речь идет о регионах страны, о неотъемлемой части России. Со всеми вытекающими последствия для желающих на них претендовать», - подчеркнул он.
Таким образом он ответил на вопрос о беспокойстве России в случае принятия Украины в Евросоюз в нынешних территориальных реалиях.
Осенью 2022 года в состав России в результате всенародного референдума присоединились Херсонская и Запорожская область, а также Луганская и Донецка народные республики. Жители этих территорий практически единогласно приняли решение продолжать жизнь вместе с Россией.
Президент Владимир Путин отмечал, что на развитие новых субъектов страны предусмотрели выделение триллиона рублей ежегодно.