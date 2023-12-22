22 декабря 2023, 12:52

Песков пообещал ответ России в случае посягательств на ее новые регионы

РИА «Новости»
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Россия считает новые регионы своей неотъемлемой частью, для желающих на них посягнуть настанут неминуемые последствия. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о регионах страны, о неотъемлемой части России. Со всеми вытекающими последствия для желающих на них претендовать», - подчеркнул он.

Таким образом он ответил на вопрос о беспокойстве России в случае принятия Украины в Евросоюз в нынешних территориальных реалиях.

Осенью 2022 года в состав России в результате всенародного референдума присоединились Херсонская и Запорожская область, а также Луганская и Донецка народные республики. Жители этих территорий практически единогласно приняли решение продолжать жизнь вместе с Россией.

Президент Владимир Путин отмечал, что на развитие новых субъектов страны предусмотрели выделение триллиона рублей ежегодно.

Дмитрий Песков Россия
22 декабря 2023, 13:45
Заключение оборонных соглашений с США связали со страхом перед Россией
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США хотят сделать из стран Северной Европы оборонительный регион. Об этом заявили в материале газеты Politico.

Финляндия, Швеция, Дания, Эстония, Латвия и Литва заключили оборонные соглашения с Соединенными Штатами. Эти договоренности позволят ускорить размещение войск США в регионе. Как отметили авторы статьи, ситуация говорит о внутреннем сдвиге в НАТО из-за подготовки к новому витку противостояния с Россией.

«Ключевой движущей силой всех этих соглашений является вторжение России, опасения по европейской безопасности и необходимость направления большего количества сил США на восток, в частности, в случае с Финляндией», - отметил глава программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре международных стратегических исследований Макс Бергманн.

США могут проводить в странах, с которыми заключили соглашение, учебные миссии. К тому же, договоренности облегчат бумажную волокиту при чрезвычайных ситуациях.

Ведущий научный сотрудник Финского института международных отношений Чарли Салониус-Пастернак подчеркнул, что подобное положение позволяет Соединенным Штатам считать всю Северную Европу оборонительным регионом.

В России же появятся Ленинградский и Московский военные округа. По словам министра обороны Сергея Шойгу, их создание - ответ на вступление Финляндии в НАТО.

США Финляндия Международные отношения Россия НАТО
22 декабря 2023, 12:33
Бульварное чтиво. Публикацию американских СМИ о гибели Пригожина оценили в Кремле
Global Look Press
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Материал газеты The Wall Street Journal о гибели предпринимателя Евгения Пригожина можно отнести к жанру pulp fiction — «бульварного чтива». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, в последнее время Wall Street Journal занимается бульварным чтивом», - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле видели публикацию про Пригожина, но подобные материалы вряд ли стоит поддавать отдельным комментариям.

По мнению журналистов The Wall Street Journal, к гибели бизнесмена якобы причастен один из руководителей Совета безопасности России. По их версии, в личный самолет Пригожина подложили взрывное устройство, которое сработало после взлета бизнес-джета.

Вечером 23 августа стало известно, что самолет с главой ЧВК потерпел крушение. Следственный комитет завел по этому факту уголовное дело. Президент России Владимир Путин сообщал, что в телах погибших нашли осколки гранат , внешнего воздействия на бизнес-джет не выявили.

Дмитрий Песков Евгений Пригожин
22 декабря 2023, 11:47
Очередная игра. Белый дом решил подставить Евросоюз и изъять российские активы его руками
РИА «Новости»
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На Западе активизировали переговоры об изъятии замороженных активов России в пользу Украины. США попытаются убедить Евросоюз взять ответственность на себя, чтобы сделать это чужими руками, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее - прямая речь.

Удар по финансовой системе США считают использование замороженных российских активов в пользу Украины преждевременным. Более того, из 300 миллиардов долларов в самой Америке находятся всего лишь пять или чуть больше миллиардов. Основные активы заморожены в Евросоюзе. Штаты давят, чтобы именно он взял на себя ответственность по разморозке.

Но Евросоюз тоже противится этому, потому что прекрасно понимает - как только российские активы используют в поддержку Украины, все страны, которые держат свои деньги в иностранных активах, возмутятся.

Например, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Подобное обращение с Россией возмутит их, потому что так же могут поступить и с ними. Произойдет сильный удар по финансовой системе самой Европы.

Политическая игра Американцы поступают хитро. Они заявили, что будто не хотят в этом участвовать. США вроде бы и помогают Украине, но не хотят нарушать международное право, при этом подталкивая Евросоюз к подобному нарушению.

Мало того, что Америка фактически развалила экономику Евросоюза , перетянув основные производства к себе и вынудив отказаться от дешевого российского газа, так сейчас она еще понуждает раздавать российские деньги в пользу Украины.

В частности давит на Германию, которая уже много на себя взяла и фактически вместо США тянет полную поддержку Украины. Так что американцы играют, продолжая фактически разваливать Евросоюз и его экономику не в ущерб себе.

Германия США Евросоюз Деньги Экономика
22 декабря 2023, 11:41
Личности 11 погибших при стрельбе в Чехии установили
Global Look Press
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Чешские правоохранители установила личности 11 погибших в результате стрельбы в Праге на философском факультете Карлова университета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы опознали 11 погибших и работаем над установлением личностей остальных», - указали в ведомстве.

Полиция планировала завершить первые операции на месте стрельбы к утру пятницы, 22 декабря. Согласно данным местного телевидения, пострадавшие получили травмы головы, груди и конечностей. Состояние раненых стабильное, часть из них уже прооперировали.

По данным РИА «Новости» , жители Чехии собирают средства для помощи пострадавшим. Власти страны объявили 23 декабря днем государственного траура.

Стрельба в университете произошла 21 декабря. Прямо в аудитории 24-летний студент философского факультета Карлова университета открыл огонь по одногруппникам, а также по проходившим мимо вуза людям. Стрелял парень из самозарядной винтовки. Согласно данным чешской газеты Lidové noviny , погибли 17 человек. Еще 25 получили ранения. Сам стрелок свел счеты с жизнью.

Еще одна газета Lidovky сообщила, что парень имел психологические проблемы. Он якобы убил своего отца , до нападения в вузе.

Чехия Стрельба Полиция

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