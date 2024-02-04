Песков ответил Нуланд на слова о «милых сюрпризах» на поле боя

«Укладывать слово „милый“ и „поле боя“ в один ассоциативный ряд … Это, наверное, знаете, чему сродни… Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда увидела окровавленного Каддафи», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков предположил, что, вероятно, на Западе принято себя так вести, но в России все по-другому.

В конце января Нуланд прибыла на Украину с неанонсированным визитом. В Кремле заявили, что обычно такие поездки не ведут ни к чему хорошему.

По словам Пескова, в США по-прежнему враждебно настроены по отношении к России, но президент Владимир Путин знает, что делать.