Песков ответил Нуланд на слова о «милых сюрпризах» на поле боя
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ведет себя как Хиллари Клинтон, которая смеялась над ливийским лидером Муаммаром Каддафи, растерзанным повстанцами. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Нуланд о «милых сюрпризах» для России на поле боя. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
«Укладывать слово „милый“ и „поле боя“ в один ассоциативный ряд … Это, наверное, знаете, чему сродни… Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда увидела окровавленного Каддафи», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков предположил, что, вероятно, на Западе принято себя так вести, но в России все по-другому.
В конце января Нуланд прибыла на Украину с неанонсированным визитом. В Кремле заявили, что обычно такие поездки не ведут ни к чему хорошему.
По словам Пескова, в США по-прежнему враждебно настроены по отношении к России, но президент Владимир Путин знает, что делать.