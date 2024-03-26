Песков ответил на вопрос о реакции РФ, если докажут причастность Киева к теракту

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», - коротко заметил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, повлияет ли возможная причастность Киева на готовность России к мирным переговорам.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что российские власти знают исполнителей теракта, но важно узнать, кто за ними стоит. Он не исключил, что это «звено в одной цепи», которая тянется с 2014 года, когда Запад стал использовать украинский режим против России.

Ранее российский посол Анатолий Антонов заявил, что другие страны называют ИГ (организация запрещена в России) ответственной за теракт.