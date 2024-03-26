26 марта 2024, 07:56

Песков ответил на вопрос о реакции РФ, если докажут причастность Киева к теракту

РИА «Новости»
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Рассуждать о реакции России, если подтвердится причастность Украины к теракту в Crocus City Hall пока рано, поскольку следствие еще не завершили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», - коротко заметил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, повлияет ли возможная причастность Киева на готовность России к мирным переговорам.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что российские власти знают исполнителей теракта, но важно узнать, кто за ними стоит. Он не исключил, что это «звено в одной цепи», которая тянется с 2014 года, когда Запад стал использовать украинский режим против России.

Ранее российский посол Анатолий Антонов заявил, что другие страны называют ИГ (организация запрещена в России) ответственной за теракт.

Дмитрий Песков Киев Москва Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 11:11
Турецкие правоохранители задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ
РИА «Новости»
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Турецкая полиция задержала в Стамбуле 17 подозреваемых в связях с ИГ*, еще 10 человек разыскивают. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, в отношении 27 подозреваемых Бюро по расследованию терроризма получило информацию об их предположительной деятельности в ИГ*. Аналогичные операции по поимке террористов проводят в стране регулярно.

До этого турецкая газета Hurriyet сообщила, что власти изучили информацию о нападавших в Crocus City Hall. Анкара заявила о расширении сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что многие страны указывают на причастность ИГ* к теракту в Красногорске. Такая убежденность, которая не основана на фактах, настораживает, подчеркнул он.

*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая группировка запрещена в России.

Турция Терроризм Стамбул
26 марта 2024, 11:00
Главу СБУ заочно арестовали в Москве по делу о теракте
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка по делу о теракте. В материалах указывается, что речь идет о подрыве грузовика на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Об этом написал «Коммерсант».

Малюк неоднократно делал ряд громких заявлений. По его словам, Украина причастна к атакам по российской территории, в том числе к ударам по нефтеперерабатывающим заводам. Глава СБУ также подтверждал атаки на российские корабли в Черном море и Крымский мост.

Ранее Малюк раскрыл детали убийства бывшего депутата Рады Украины Ильи Кивы и военного корреспондента Владлена Татарского. При этом участие украинских спецслужб в организации убийств он не признал.

Убийства Суд Москва
26 марта 2024, 09:48
Глава «Србиягаза» Баятович назвал НАТО фашистами
РИА «Новости»
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Военно-политический блок НАТО следует фашистской идеологии, поскольку сначала расчленил Югославию, а сейчас хочет отторгнуть край Воеводину от Сербии. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович.

«НАТО - это фашисты XXI века», - сказал он.

Баятович пояснил, что сейчас в Европе отказываются от всего русского. Он также указал на родственные связи представителей руководства Германии, у которых «бабушки и дедушки были офицерами СС».

Глава «Србиягаза» напомнил, что после распада Югославии Черногория вступила в НАТО. В блоке не хотели, чтобы преемницы Югославии были сильными странами, подытожил он.

Ранее сын генерала Ратко Младича заявил, что целью НАТО всегда было расширение на Восток. В блоке хотели подобраться поближе к российской границе.

Сербия НАТО
26 марта 2024, 09:27
Посол Антонов обсудит с США двусторонние отношения
Pxhere
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Россия обсудит с США проблемы в двусторонних отношениях. Посол Анатолий Антонов договорился об этом с представителями Белого дома. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, представители Госдепа Соединенных Штатов и Белого дома пришли в посольство, где почтили память погибших при теракте в Crocus City Hall. Их визит был мимолетным, поэтому дипломаты не успели ничего обсудить. Но смогли договориться «о контактах на следующей неделе», подчеркнул Антонов.

На встрече представители стран обсудят проблемы двусторонних отношений.

«Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными», - уточнил Антонов.

Он добавил, что также соболезнования в связи с терактом выразили представители стран-участников НАТО. Как сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова , после трагедии в Crocus City Hall донорские пункты посетили более 24 тысяч человек. Она уточнила, что запаса крови в стране достаточно.

США Белый дом в США Госдеп США Отношения Россия НАТО Стрельба в Crocus City Hall

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