Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию

По его словам, у российского лидера весьма напряженный и сжатый рабочий график в ближайшее время.

«До выборов визита в Турцию не будет. Все-таки график достаточно сжатый, у президента он очень напряженный, как и у господина Эрдогана», - сказал Песков.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что ждут визит Путина сразу после предстоящих выборов. В марте в Турции также состоятся парламентские выборы. По предварительным данным, Путин совершит визит в страну в апреле–мае.

Песков отмечал, что лидеры обоих государства регулярно поддерживают прямую связь посредством телефона, а также видятся лично не менее двух раз в год, чтобы обсудить мировую повестку и вопросы экономического характера.