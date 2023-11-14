Таким образом он ответил на слова главы Молдавии Майи Санду, которая сделала заявление о якобы неуважении России к интересам молдавских граждан.

«Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись. И где совсем не ее партия получила победу», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что жители Молдавии, вопреки словам Санду, стремятся к поддержанию хороших отношений с Россией.

Ранее политолог Владимир Жарихин рассказал, что европейские страны не подкрепляют фактами свои заявления , направленные против России. Он напомнил о словах главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который заявил о якобы вмешательстве РФ в молдавские выборы. По мнению Жарихина, пустыми обвинениями европейские чиновники стремятся устроить «большой шум» ради собственной выгоды.