Песков ответил на призыв США начать к переговоры по контролю над вооружениями

По его словам, речь идет в том числе о проблемах ядерного разоружения и нераспространения оружия массового поражения.

«Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», - сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что США готовы к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Причем. По ее словам, процесс можно начать без каких-либо предварительных условий и на двусторонней основе.