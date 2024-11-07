Песков отверг вмешательство России в американские выборы

Камала Харрис официально признала поражение на президентских выборах и поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой. Она призвала продолжать борьбу за защиту американской демократии и пообещала Трампу «мирную» передачу власти.

Вот так бесславно завершилась кампания первой чернокожей азиатки в борьбе за президентское кресло Америки. Хотела уйти по-английски.

Еще шел подсчет голосов, а Харрис уже пропала с радаров. Когда Трамп объявил себя президентом, в ее штабе выступил сопредседатель предвыборной кампании Седрик Ричмонд и сказал, что Харрис обратится к сторонникам только на следующий день.

Для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей к следующим выборам, демократам придется полностью пересмотреть свой курс и выработать принципиально новые предложения по развитию страны. А это означает и обновление состава. Демократам нужны новые имена и новые идеи.

А Камала Харрис… По крайней мере, самым безопасным для нее было бы возглавить какую-нибудь ассоциацию чернокожих азиток и научиться, наконец, внятно излагать свои мысли.

Вряд ли демократы захотят видеть в своих лидерах человека, который ассоциируется с провалом. А значит, ее скинут со счетов.

Харрис говорит: «Я также сказала ему (Трампу - прим. ред.), что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что будем участвовать в мирной передаче власти».

И тут же призывает: «Сейчас самое время организоваться, мобилизоваться и продолжать участвовать во имя свободы, справедливости и будущего».

А заканчивает и вовсе словами о том, что демократы не обязаны никого признавать: «В нашей стране мы обязаны быть верными не президенту или партии, а конституции Соединенных Штатов».

Харрис говорит: «Услышьте меня, когда я говорю: свет обещаний Америки всегда будет гореть ярко, пока мы не сдадимся».

Отсюда следует: первое - Харрис планирует продолжить политическую карьеру. И второе - сохранить команду. Тогда возникает вопрос: пойдет ли Камала Харрис на выборы в 2028-м году? С одной стороны, Харрис всего 58 лет, у нее есть силы, амбиции, а теперь еще и опыт. С другой - вряд ли она сможет повторить путь Трампа. Во-первых, потому что у нее нет такой финансовой базы. Во-вторых, потому что нет такого количества сторонников.