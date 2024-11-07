07 ноября 2024, 19:16

Песков отверг вмешательство России в американские выборы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США являются ничем не подкрепленными инсинуациями. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Известий» в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что российская сторона неоднократно сообщала о невмешательстве в избирательные кампании во время выборов в других странах.

«Мы и в эту избирательную кампанию не вмешивались, ни в Америке, ни в Молдове. Все эти обвинения - это не подкрепленные инсинуации», - отметил Песков.

Посольство в Вашингтоне назвало клеветой обвинения во влиянии на выборы президента США. В дипмиссии подчеркнули, что намеки на «российское вмешательство» уже стали недоброй традицией, которой следуют в Соединенных Штатах.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер ранее обвинил Россию в попытке сорвать выборы. По его мнению, из-за этого на двух избирательных участках в округе Фултон проводили эвакуацию.

США Дмитрий Песков Россия Выборы
07 ноября 2024, 18:29
Лукашенко помиловал более 30 осужденных в Белоруссии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Среди помилованных две женщины и 29 мужчин, их имена не раскрываются. Фигурантов освободили без погашения судимостей, МВД продолжит наблюдать за поведением фигурантов По информации источника, семеро осужденных признаны многодетными родителями, трое являются инвалидами, а у 17 имеются хронические заболевания.

В сентябре Лукашенко помиловал 37 человек в преддверии Дня народного единства. «Пул Первого» отмечал, что все они в письмах глава государства раскаялись в своих преступлениях и попросили президента дать им возможность вести законопослушный образ жизни на свободе.

Перед этим белорусский лидер приказал выпустить из тюрем еще 30 человек , осужденных за протесты.

Белоруссия Александр Лукашенко
07 ноября 2024, 18:03
Финны оценили перспективу улучшения отношений с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Более 80% жителей Финляндии не верят в возможность улучшения отношений с Россией в ближайшие 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, сообщило Yle.

«Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией ждет улучшение в ближайшее десятилетие. В реализацию такого сценария не верят 84% финнов», - отметили в публикации.

Жители Финляндии также не верят в укрепление доверия граждан к политике страны. Также 74% респондентов выразили сомнение в способности государства взять государственный долг под контроль.

Такие результаты исследования говорят о том, что большинство финнов пессимистично смотрят на ближайшее будущее.

Источникам газеты Ilta-Sanomat ранее стало известно, что финские власти могут открыть один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией уже этой зимой. Причем это будет сделано неожиданно и в качестве эксперимента.

Финляндия Опросы Россия
07 ноября 2024, 14:52
Прощальная речь Харрис — каша. Итоги выборов в США выбили демократов из колеи
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Камала Харрис официально признала поражение на президентских выборах и поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой. Она призвала продолжать борьбу за защиту американской демократии и пообещала Трампу «мирную» передачу власти.

Вот так бесславно завершилась кампания первой чернокожей азиатки в борьбе за президентское кресло Америки. Хотела уйти по-английски.

Еще шел подсчет голосов, а Харрис уже пропала с радаров. Когда Трамп объявил себя президентом, в ее штабе выступил сопредседатель предвыборной кампании Седрик Ричмонд и сказал, что Харрис обратится к сторонникам только на следующий день.

Для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей к следующим выборам, демократам придется полностью пересмотреть свой курс и выработать принципиально новые предложения по развитию страны. А это означает и обновление состава. Демократам нужны новые имена и новые идеи.

А Камала Харрис… По крайней мере, самым безопасным для нее было бы возглавить какую-нибудь ассоциацию чернокожих азиток и научиться, наконец, внятно излагать свои мысли.

Вряд ли демократы захотят видеть в своих лидерах человека, который ассоциируется с провалом. А значит, ее скинут со счетов.

Харрис говорит: «Я также сказала ему (Трампу - прим. ред.), что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что будем участвовать в мирной передаче власти».

И тут же призывает: «Сейчас самое время организоваться, мобилизоваться и продолжать участвовать во имя свободы, справедливости и будущего».

А заканчивает и вовсе словами о том, что демократы не обязаны никого признавать: «В нашей стране мы обязаны быть верными не президенту или партии, а конституции Соединенных Штатов».

Харрис говорит: «Услышьте меня, когда я говорю: свет обещаний Америки всегда будет гореть ярко, пока мы не сдадимся».

Отсюда следует: первое - Харрис планирует продолжить политическую карьеру. И второе - сохранить команду. Тогда возникает вопрос: пойдет ли Камала Харрис на выборы в 2028-м году? С одной стороны, Харрис всего 58 лет, у нее есть силы, амбиции, а теперь еще и опыт. С другой - вряд ли она сможет повторить путь Трампа. Во-первых, потому что у нее нет такой финансовой базы. Во-вторых, потому что нет такого количества сторонников.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
07 ноября 2024, 14:06
Лукашенко назвал Харрис героической женщиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вице-президент США Камала Харрис является героической женщиной, несмотря на поражение на выборах президента. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

«Камала - просто героическая женщина, плакать ей не нужно. США пока не созрели выбирать женщину на выборах. С этим бульдозером она шла нос к носу, поэтому ни в коем случае плакать ей нельзя», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал молодцом Дональда Трампа, который станет новым президентом страны.

«Он молодец, как бы я к нему ни относился. Давили, стреляли, посадить хотели, но он прошелся бульдозером. Это личный подвиг Трампа во имя американского народа», - добавил он.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Харрис представляла на них Демократическую партию , а Трамп баллотировался от республиканцев.

США Александр Лукашенко Выборы президента США Камала Харрис

Новости по теме