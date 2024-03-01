01 марта 2024, 13:20

Песков отметил реакцию Запада на послание Путина Федеральному собранию

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин не проводил телефонных разговоров с зарубежными партнерами после послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он обратил внимание, что Запад не оставил без внимания событие 29 февраля, сообщило РИА «Новости».

«Реакции на послание Путина парламенту со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами не было», - сказал представитель Кремля.

Президент озвучил послание Федеральному собранию днем 29 февраля. Оно стало самым продолжительным в истории и заняло два часа и шесть минут.

Глава государства осветил положение дел в стране , указав на главные приоритеты в развитии, среди которых были поддержка многодетных семей, снижения уровня бедности, изменения в системе налогообложения, развитие спутниковой группировки для покрытия интернетом всей территории страны, развитие новых технологий и ИИ, транспортной сферы и многие другие вопросы.

Отдельное внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав военных и тружеников настоящей элитой страны. Затронул глава государства и отдельные аспекты отношений России с США и другими странами.

Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
01 марта 2024, 12:17
Американский генерал призвал избегать недооценки армии России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США нужно избегать недооценки потенциала и боеспособности Вооруженных сил России. Об этом журналу Military Watch сказал глава штаба американской армии генерал Рэнди Джордж.

«Своего потенциального противника недооценивать нельзя, это не станет хорошей отправной точкой. Армия России учится в процессе сражений и адаптируется к современным условиям ведения боевых действий», - сказал он.

Джордж также отметил, что страна сумела серьезно развить собственную материальную базу и прогресс в области средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральном собранию заявлял, что Вооруженные силы стали существенно сильнее и накопили огромный боевой опыт в ходе СВО. По его словам, в войсках появилась целая плеяда молодых командиров, которые грамотно и талантливо выполняют свои задачи в бою.

США Военные Россия Армия
01 марта 2024, 10:57
Каллас отказалась называть Путина президентом России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Глава эстонского правительства Кая Каллас ответила на вопрос о возможном признании результатов будущих президентских выборов. В этом контексте она упомянула Владимира Путина, отказавшись называть его президентом. Слова прибалтийского политика передал ERR.

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только „Путин, да Путин“. Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», - пояснила Каллас.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. МВД России в середине февраля объявило ее в розыск. В отношении Каллас возбудили дело об уничтожении памятников советским солдатам.

В министерстве иностранных дел России заявили, что это «только начало». В ведомстве указали, что за совершенные преступления придется отвечать.

Россия Эстония Владимир Путин
01 марта 2024, 10:45
Повод доказать свою независимость. Захарова обратилась к немецким СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В интернет попала информация об обсуждении немецкими офицерами удара по Крымскому мосту. Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналистам добиться комментария министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по этому поводу. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», - заявила Мария Захарова.

С тем же пожеланием она обратилась к российским СМИ. Мария Захарова заявила, что этот скандал стал новой темой для обращения в посольство Германии.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о существовании аудиозаписи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. По ее словам, они обсуждали удары по Крымскому мосту, участие американских и британских военных в конфликте на Украине.

Германия отказалась передавать украинской армии ракеты Taurus из опасений стать одной из сторон конфликта. Аналитик Фабиан Хоффманн заявил, что дело не в присоединении к боевым действиям, а в недоверии военным.

Германия Журналистика Мария Захарова МИД РФ
01 марта 2024, 10:28
Более 40 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангладеш
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В столице Бангладеш Дакке порядка 43 человек погибли при пожаре в ресторане. Жертв может быть больше. Об этом сообщило издание Daily Bangladesh.

«На данный момент в результате пожара погибли 43 человека и еще 12 получили ранения», - заявила министр здравоохранения Бангладеш Саманта Лал Сен.

Врачи уточнили, что 14 человек находятся на лечении в больнице Медицинского колледжа Дакки, а еще восемь человек, получившие ранения, - в ожоговом отделении Шейх Хасина.

По информации издания, пламя вспыхнуло на втором этаже семиэтажного торгового центра. Однако спустя примерно два часа спасателям удалось локализовать пожар. На местое происшествия работало 13 подразделений пожарных.

Ранее охвативший более 300 гектаров земли в Техасе пожар перекинулся на Оклахому.

Спасатели Пожары Рестораны

Новости по теме