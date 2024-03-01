Песков отметил реакцию Запада на послание Путина Федеральному собранию

«Реакции на послание Путина парламенту со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами не было», - сказал представитель Кремля.

Президент озвучил послание Федеральному собранию днем 29 февраля. Оно стало самым продолжительным в истории и заняло два часа и шесть минут.

Глава государства осветил положение дел в стране , указав на главные приоритеты в развитии, среди которых были поддержка многодетных семей, снижения уровня бедности, изменения в системе налогообложения, развитие спутниковой группировки для покрытия интернетом всей территории страны, развитие новых технологий и ИИ, транспортной сферы и многие другие вопросы.

Отдельное внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав военных и тружеников настоящей элитой страны. Затронул глава государства и отдельные аспекты отношений России с США и другими странами.