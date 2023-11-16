Песков отказался комментировать скандальное высказывание Байдена о Си Цзиньпине

«Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления», - отметил он, отвечая на вопрос об отношении Кремля к словам Байдена.

Песков указал на дружеские отношения России и Китая и добавил, что руководство дорожит этим сотрудничеством. По его словам, в Кремле пока не располагают информацией о повестке встречи Байдена и Си Цзиньпина.

«Поэтому будем ждать, когда прольется свет на то, какие вопросы обсуждались», - заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Глава США встретился со своим коллегой в Сан-Франциско и обсудил с ним мировые и региональные вопросы. После переговоров американский лидер сравнил формы правления двух стран и обратил внимание на их различия.