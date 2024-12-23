23 декабря 2024, 12:28

Песков опроверг сообщения о спецразрешении на выезд жены Асада из России

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Информация о том, что супруга экс-президента Сирии Башара Асада Асма якобы попросила специальное разрешение для выезда из России, является недостоверной. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также рассказал изданию, что президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Главными темами их разговора стали двусторонние отношения, вопросы энергетики, украинский конфликт и ход спецоперации. По словам Пескова, беседа Путина и Фицо была обстоятельной.

По данным Financial Times, жена Асада приехала в Россию еще до государственного переворота в Сирии. Ей диагностировали острый миелоидный лейкоз, и за несколько недель до свержения власти она начала проходить лечение от рецидива рака в московской клинике. Вместе с ней в Россию прибыли ее родители и дочь Зейн.

Дмитрий Песков Сирия Башар Асад
23 декабря 2024, 12:27
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко зарегистрировали кандидатом на пост главы республики. Решение об этом принял ЦИК на заседании в понедельник, 23 декабря.

В общей сложности инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года. Предвыборная агитация будет разрешена с 1 по 25 января 2025 года, сроки досрочного голосования определили с 21 по 25 января.

Ранее ЦИК Белоруссии получил документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов. Помимо Лукашенко, речь идет о лидере Либерально-демократической партии Белоруссии Олеге Гайдукевиче, лидере Республиканской партии труда и справедливости Александре Хижняке, первом секретаре ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергее Сыранкове и предпринимателе Анне Канопацкой.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы Выборы президента Белоруссии 2025
23 декабря 2024, 08:41
Новые санкции против России могут ввести в годовщину начала СВО
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз планирует принять 16-й пакет антироссийских санкций в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля 2025 года. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

По данным издания, дипломаты стран содружества подчеркнули, что вопрос о дате введении ограничений сейчас согласовывается.

Новые санкции коснутся секторов экономики России, которые ранее не были подвержен рестрикциям, либо не были охвачены ими «в достаточной степени», указал источник газеты.

Кроме того, по его данным, ограничения распространятся на лиц и организации, которые выражают поддержку специальной военной операции. Также планируется ввести запрет на въезд гражданам, внесенным в стоп-лист, и заблокировать их активы на территории стран Евросоюза.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией заявил, что вводимые странами Запада санкции создают проблемы экономике страны, но не могут «убить» ее.

Евросоюз планирует принять 16-й пакет антироссийских санкций в годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля 2025 года. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Санкции Россия Евросоюз
23 декабря 2024, 08:38
Офицер бундесвера признал беззащитность НАТО и США перед «Орешником»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США и НАТО не смогут с помощью нового поколения зенитных ракетных комплексов Patriot сбить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом РИА «Новости» заявил подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе.

«Даже если запускается только одна ракета с разделяющимися головными частями (РГЧ ИН) позднее высвобождается несколько, по-видимому, пять-шесть боевых частей индивидуального наведения, которые летят к своей цели», - объяснил он.

Эксперт добавил, что перехват ракет затруднит их огромная скорость и облако ложных целей. По его словам, российская сторона также может запустить сразу несколько снарядов «Орешник» без предварительного оповещения, что станет большой проблемой для Patriot.

«Вероятность перехвата чего-то подобного крайне мала, хотя и не невозможна», - подчеркнул Розе.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «Орешник» абсолютной революцией в технологиях вооружений. Ракета не является ядерным оружием и на поколение опережает ныне существующие разработки, подтвердил он.

Германия США НАТО Баллистическая ракета «Орешник»
23 декабря 2024, 07:39
В Венгрии призвали обсудить бюджет строительства АЭС «Пакш — 2»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии идет довольно быстро, но нужно обсудить изменения в ее стоимости. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в беседе с РИА «Новости».

«С момента подписания контракта прошло почти 11 лет. Несложно понять, что за столь долгий период стоимость технологий, особенно таких сложных, могла претерпеть изменения», - сказал он.

По словам Сийярто, такие бюджетные перемены - это привычная практика для строительства атомной электростанции. В Венгрии следует провести переговоры по этому вопросу, подчеркнул он.

Ранее поляков возмутила новость о строительстве американской АЭС в Польше рядом с недостроенной советской станцией в Вейхеровском уезде. Люди огорчились, потому что на выбранной для постройки территории очень красивые места, которые испортят промышленностью.

Венгрия Строительство АЭС Промышленность Технологии

Новости по теме