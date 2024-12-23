Песков опроверг сообщения о спецразрешении на выезд жены Асада из России

Он также рассказал изданию, что президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Главными темами их разговора стали двусторонние отношения, вопросы энергетики, украинский конфликт и ход спецоперации. По словам Пескова, беседа Путина и Фицо была обстоятельной.

По данным Financial Times, жена Асада приехала в Россию еще до государственного переворота в Сирии. Ей диагностировали острый миелоидный лейкоз, и за несколько недель до свержения власти она начала проходить лечение от рецидива рака в московской клинике. Вместе с ней в Россию прибыли ее родители и дочь Зейн.