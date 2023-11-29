Песков опроверг информацию о причастности России к отравлению жены Буданова

Военная помощь Украине затянет ее конфликт с Россией. По этой причине Венгрия, в отличие от других стран НАТО, не поставляла ВСУ свои вооружения. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об этом телеканалу CNBC.

«Чем больше оружия будет доставлено, тем дольше будет длиться конфликт», - сказал он.

Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поставляла вооружения на Украину и никогда не станет этого делать. По его словам, премьер-министр Виктор Орбан и президент России Владимир Путин обсудили на октябрьской встрече перспективу мирного урегулирования.

Министр заявлял в соцсетях, что Венгрия не позволит Евросоюзу включить атомную энергетику в очередной пакет антироссийских санкций. На Украине допустили, что против новых ограничений выступят Нидерланды в случае назначения Герте Вилдерсе премьер-министром и Словакия.