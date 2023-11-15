Песков оценил планы Дании задерживать танкеры с российской нефтью

Официальный представитель Кремля призвал Данию и Евросоюз соблюдать правила международного судоходства.

«Следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков пояснил, что пока еще рано рассуждать о каких-то действиях со стороны России, ведь официальной информации не было. Пресс-секретаря возмутила идея обсуждать такие серьезные вещи, основываясь только на публикации газеты, притом еще и без ссылки на конкретные источники.

Financial Times написала, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы. Такую инициативу принялись обсуждать на на фоне массовых нарушений ценового потолка на нефть - ниже 60 долларов за баррель.

Ранее Песков говорил, что в Кремле не знают о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью. Он посоветовал обратиться за комментарием в Минтранс.