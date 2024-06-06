06 июня 2024, 22:43

Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена

РИА «Новости»
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Опустившийся до оскорблений президент США Джо Байден губит собственную репутацию. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередной выпад американского президента в адрес президента России Владимира Путина.

В комментарии телеканалу Al Arabiya Песков подчеркнул, что Путин никак не реагирует на подобное поведение. Поэтому никакого ответа от него ждать не стоит.

«Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена. <…> Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом», - заявил представитель Кремля.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News назвал Путина «непорядочным человеком, который его беспокоит уже 40 лет». Американский лидер добавил, что считает президента Россию диктатором, который изо всех сил пытается удержать страну и при этом продолжать наступление.

США Дмитрий Песков Россия Джо Байден
06 июня 2024, 22:55
В США захотели полностью запретить торговлю с Россией
РИА «Новости»
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В США задумались о введении полного запрета на торговлю с Россией, убедившись, что многочисленные санкции не смогли повлиять на ее экономику. Эмбарго ударит не только по американцам, но и большей частью по Европе, рассказал «Свободной Прессе» депутат Госдумы Леонид Калашников.

Вашингтон решил лишить Россию экспортных доходов, но с оговорками. Власти США считают, что ранее введенные санкции она легко обходит. Кроме того, страны Запада, как и сами американцы, нарушают свои же запреты, закупая у РФ, в частности, нефть, газ, металл и ядерное топливо.

Калашников предположил, что запрет обсудят, скорее всего, на заседании G7. Если говорить об ущербе, то введение эмбарго на торговлю с РФ может нанести ей дополнительный вред, но российские власти к этому готовы.

По словам депутата, «объемы, которые мы продаем на Запад, небольшие, и мы четко понимаем, что с этими объемами дальше делать».

«Будет „тотальное эмбарго“ для нас болезненным? Конечно, будет. Но и для Европы это обернется большим ущербом, особенно для тех стран, которые не могут обойтись без наших газа и нефти», - подчеркнул он.

Также есть разница, между какими странами будет введено торговое эмбарго - между РФ и США или США введут его вместе с европейскими странами, добавил он. К слову, с 2023 году американцы закупили у России обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения, заплатив четыре миллиарда долларов. Россия же найдет себе другие рынки сбыта в любом случае.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ПМЭФ участвовали иностранные бизнесмены , пусть и тайком.

США Торговля Санкции Россия
06 июня 2024, 21:54
Еда по карточкам. В Германии подготовили план на случай войны с Россией
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Правительство ФРГ заранее разработало план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Его опубликовала немецкая газета Bild.

«Войска НАТО будут перебрасываться через всю Германию на восточный фланг, при этом силы бундесвера будут находиться уже там», - отметили в статье.

По данным издания, в плане напрямую указали, что в случае одновременного нападения в нескольких местах немецкие власти не смогут помочь всем. Таким образом, людям придется самим справляться с трудностями Также исключен запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока Германия будет обороняться. В случае нехватки продовольствия, авторы текста предложили ввести нормы на распределение пищи посредством карточек. Кроме того, правительство соберет «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки, чтобы обеспечить население одним горячим обедом в день.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что жители страны стали чаще задавать вопросы о поддержке Украины. Речь идет о чрезмерных шагах властей страны, которые повышают угрозу расширения конфликта.

Германия Войны Россия НАТО
06 июня 2024, 21:22
Британская королева отказалась пожать руку супруге Макрона в Нормандии
РИА «Новости»
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Королева Великобритании Камилла отказалась пожать руку супруге президента Франции Брижит Макрон на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала „Дня Д“ в Нормандии», - заявили в материале.

На видео попал момент, когда жена Эммануэля Макрона слегка сжала руку королевы после возложения венков у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Супруга короля Карла III никак не отреагировала на этот жест.

Протокол нарушил и сам французский лидер, когда заставил монарха с супругой ждать, опоздав на 20 минут на поминальную службу.

Коронованные особы и президентская чета посетили мемориал, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в июне 1944 года во время высадки англо-американских войск в Нормандии. Тогда удалось открыть второй фронт. При этом основным направлением боевых действий оставалось советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.

Ранее стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям в полной мере, чтобы не рисковать здоровьем.

Великобритания Эммануэль Макрон Королевская семья Британии Франция
06 июня 2024, 20:28
Запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из России сравнили с выстрелом себе в ногу
РИА «Новости»
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Решение Литвы ввести запрет на импорт ряда российских сельскохозяйственных продуктов и кормов стал продолжением политики прибалтийской республики, направленной на полный разрыв торгово-экономических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Полный текст ее комментария опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат сравнила решение литовских властей с «выстрелом себе в ногу», который республика сделала в попытке получить очередную похвалу своих «заокеанских покровителей».

Захарова добавила, что Россия примет ответные меры на недружественные шаги соседней страны. Но сам запрет на оставшихся экономических отношениях никак не скажется «Общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%. Поэтому каких-либо заметных негативных последствий санкций для нашей экономики очевидно не будет», - резюмировала представитель МИД.

Правительство Литвы одобрило перечень запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии в конце мая этого года. В список вошли более 2,8 тысяч наименований сельскохозяйственных продуктов и животных кормов.

При это еще в конце февраля президент республики Гитанас Науседа признавал, что санкции не оказали на Россию никакого влияния. Он пояснил, что пришел к таким выводам после изучения данных об экономике страны.

Сельское хозяйство Литва Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ

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