Песков объяснил, почему на встрече с Путиным будут СМИ недружественных стран

«Это агентства, которые формируют мировые информационные потоки. Это те, кто является законодателями информационной моды. Для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и Россию», - отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, для журналистов из недружественных стран это уникальный шанс, поэтому ожидается очень интересная беседа. Песков отметил, что она станет одним из важных мероприятий первого дня Петербургского международного экономического форума.

Основные мероприятия и переговоры с лидерами других стран и крупных международных организаций состоятся 6 июня. Путин выступит на ПМЭФ 7 июня.