05 июня 2024, 18:43

Песков объяснил, почему на встрече с Путиным будут СМИ недружественных стран

РИА «Новости»
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На встречу с президентом Владимиром Путиным пригласили в том числе представителей средств массовой информации из недружественных стран, чтобы они смогли из первых рук понять и главу государства, и саму Россию. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это агентства, которые формируют мировые информационные потоки. Это те, кто является законодателями информационной моды. Для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и Россию», - отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, для журналистов из недружественных стран это уникальный шанс, поэтому ожидается очень интересная беседа. Песков отметил, что она станет одним из важных мероприятий первого дня Петербургского международного экономического форума.

Основные мероприятия и переговоры с лидерами других стран и крупных международных организаций состоятся 6 июня. Путин выступит на ПМЭФ 7 июня.

Кремль Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
05 июня 2024, 18:34
Вынужденное соблюдение санкций против России признали в Казахстане
РИА «Новости»
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Казахстан не поддерживает масштабные санкции против России от Евросоюза и США, но вынужден соблюдать их. Об этом сказал заместитель премьер-министра республики  Серик Жумангарин, его слова привел ТАСС.

Таким образом политик ответил на вопрос о санкционной политике против России и Китая. Он отметил, что от присоединения к санкциям экономика Казахстана терпит негативные последствия.

«Мы не поддерживаем одностороннюю санкционную политику, но вынуждены ее соблюдать, поскольку для Казахстана с экономической точки зрения это выгодно», - сказал Жумангарин.

При этом заместитель премьер-министра республики признал, что Казахстан не выдержал бы такие санкции из-за несопоставимых размеров экономики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Евросоюза против России полностью провалилась.

Казахстан Санкции Россия
05 июня 2024, 18:28
Резервуар с нефтью взорвался в Таллине
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В Таллине после возгорания контейнера с авиационным топливом раздался взрыв. Пострадал, по данным издания Postimees, один человек.

В Таллине после возгорания контейнера с авиационным топливом раздался взрыв. Пострадал, по данным издания Postimees , один человек.

Взрыв произошел в столичном районе Пыхья-Таллин, на улице Нылва, уточнили в статье. Травмы в результате ЧП получил работник порта, его пришлось госпитализировать.

Жителям домов, расположенных рядом с местом взрыва, разослали уведомления с просьбой закрыть окна и не покидать квартиры.

Пожар удалось потушить. Благодаря действиям спасателей полного разрушения резервуара не произошло. Как уточнило издание, в нем хранили большое количество топлива.

В Спасательном департаменте республики уточнили, что к борьбе с огнем привлекли семь бригад специалистов.

Информация о причинах ЧП не поступала.

Казахстан Санкции Россия
05 июня 2024, 18:17
Лавров получил высшую награду Буркина-Фасо
РИА «Новости»
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре торжественно наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей наградой страны — орденом Жеребца. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД

«В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо <...> министру иностранных дел России Сергею Лаврову вручили высшую государственную награду этой африканской страны», - отметили в ведомстве.

Глава МИД России находился с визитом в столице Буркина-Фасо Уагадуге в рамках третьего очередного африканского турне.

Также Лавров побывал в Гвинее, где встретился с официальными лицами государства. Также в планах министра посетить Республику Конго.

Делегации африканских стран примут участие в ПМЭФ-2024, который открылся 5 июня в Санкт-Петербурге. Участие в форуме подтвердили почти 130 стран мира.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре торжественно наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей наградой страны - орденом Жеребца. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД

Награды Сергей Лавров Россия
05 июня 2024, 17:40
Грузия обвинила НАТО в преднамеренном обмане
РИА «Новости»
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Неточный перевод устава НАТО на грузинский язык привел к скандалу. Парламентская партия республики «Сила народа» заявила, что альянс намеренно ввел всех в заблуждение. На это указали в официальном заявлении политического объединения.

Авторы подчеркнули, что речь идет о пункте знаменитой пятой статьи устава НАТО.

«В переводе нет главной оговорки, что каждая страна сама решает, использовать или нет военную помощь так, как сочтет нужным. В грузинской версии представлено так, что в случае атаки на членов НАТО все страны обязаны включиться в военное противостояние и защитить союзника от агрессии», - процитировал заявление партии ТАСС.

Речь идет о пункте, который на грузинский перевели, что «союзники осуществляют все необходимые действия». В оригинале формулировка звучит «государства участники сделают то, что сочтут необходимым».

По мнению «Силы народа», это манипуляция, которая не дает странам гарантии безопасности, а развязывает руки всем входящим в НАТО государство действовать в своих интересах, чтобы избежать вовлечения в военный конфликт.

Ранее Госдепартамент США объявил, что принятие закона об иностранных агентах закроет Грузии дорогу в Евросоюз и НАТО. По мнению американского внешнеполитического ведомства, речь идет об ограничении свободы слова в республике, что противоречит демократическим ценностям.

Грузия НАТО

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