Песков объяснил, почему Карлсон не стал задавать Путину слишком острые вопросы

По его мнению, глава государства ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями».

«В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять», - указал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что ответы российского лидера на острые вопросы многим бы не понравились. Песков также подчеркнул, что американский журналист корректно выстроил интервью и проявил к главе государства уважение.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сравнил беседу Карлсона и Путина с пощечиной для прессы стран НАТО. Он назвал интервью мировым феноменом и предположил, что оно окажет сильное влияние на медийное пространство.