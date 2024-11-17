Песков назвал разговор Путина и Шольца деловым и весьма откровенным
Президент Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели деловой разговор. Беседа была детальной и весьма откровенной, заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, стороны подробно изложили свои позиции.
Шольц и Путин провели переговоры 16 ноября. Основной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Немецкий канцлер связался с Путиным, чтобы выяснить его мнение насчет мирных переговоров.
Перед этим Шольц побеседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот посоветовал не звонить российскому лидеру , чтобы не нарушать «международную изоляцию».