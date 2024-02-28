Песков назвал расширение НАТО поводом для глубокой обеспокоенности

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«Продвижение НАТО в сторону российских границ и враждебная риторика альянса являются поводом для глубокой обеспокоенности и основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», - сказал он.

Таким образом Песков отреагировал на заявление посла Литвы в Швеции о необходимости нейтрализовать Калининград в случае конфликта России и НАТО.

«Калининград является регионом России на Балтике. И так всегда будет», - добавил пресс-секретарь.

Ранее литовский посол Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море является внутренним для НАТО, и пообещал нейтрализовать Калининград в случае атаки России на альянс.

В ответ в администрации Калининградской области напомнили, что в море расположен Балтийский флот России.