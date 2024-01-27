Песков назвал причину вброса Западом «старой доброй страшилки» о России

Корреспондент попросил его прокомментировать скандальное заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне с Россией в будущем.

Песков обратил внимание на внутренние неразрешенные вопросы Германии, в том числе падение конкурентоспособности немецких производств и социальную нагрузку. По его мнению, власти ФРГ попытались с помощью громкого заявления отвлечь немцев от внутренних проблем.

«Все на самом деле для понимания не так сложно. Экономические проблемы налицо», - отметил Песков.

Он добавил, что из-за проблем в экономике немецкие фермеры даже начали устраивать протестные акции.

«[Они] вышли на улицу, то есть чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? <…> Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о „русском медведе“. Тем более в условиях, когда его разбудили», - заключил официальный представитель Кремля.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил неготовность страны к противостоянию с Россией. По его мнению, Европе в будущем придется столкнуться с угрозами безопасности.