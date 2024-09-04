04 сентября 2024, 07:44

Песков назвал причину уменьшения числа зарубежных участников ВЭФ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Давление Запада и угроза санкций повлияли на число зарубежных участников Восточного экономического форума. Несмотря на это, со временем ситуация станет лучше, и иностранных гостей мероприятия будет больше. Об это м заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«С годами будет ситуация меняться и меняться в лучшую сторону», - отметил он.

Песков назвал давление со стороны стран Запада беспрецедентным. Он напомнил, что ряд зарубежных представителей не приезжают на ВЭФ из-за угрозы первичных и вторичных санкций. Представитель Кремля подчеркнул, что форум является важной площадкой для диалога и призвал достойно провести его в этом году.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал , что Россия не будет приглашать западные государства в Москву на парад, посвященный 80-летию Победы. По его словам, гостями мероприятия в первую очередь станут страны СНГ.

Дмитрий Песков Экономика
04 сентября 2024, 03:35
Власти Боливии сообщили о попытках госпереворота в стране
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Боливии еще остались те, кто добивается отставки президента, рассказала РИА «Новости» министр иностранных дел страны Селинда Соса. По ее словам, эти люди не оставляют попыток совершить госпереворот.

«Попытки все еще есть, мы не собираемся говорить, что на этом все действительно остановилось», - объяснила Соса.

Она добавила, что после переворота 2019 года властям было непросто восстановить конституционный строй. Пять лет назад погибли 36 человек, еще тысячи получили ранения, кого-то даже пытали. Глава МИД Боливии подчеркнула, что народ получил усвоил серьезный урок о том, что такое государственный переворот.

Одну из последних попыток смещения действующего президента предприняли в конце июня. Мятежников задержали, суд арестовал их.

Полиция Боливия
04 сентября 2024, 03:04
Учительница в США совратила ученика и сходила с ним на 15 свиданий
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В США раскрыли подробности романа учительницы из штата Невада, которая совратила школьника и сходила с ним на 15 свиданий. О произошедшем сообщил телеканал KLAS-TV.

Речь идет о деле против 20-летней Джерусалем Гарсии, которая преподавала в школе в Лас-Вегасе. Девушку арестовали 23 августа, на нее написала заявление бывшая избранница «пострадавшего». О романтических отношениях своего друга с учительницей она узнала от родственника юноши, учащегося в этом же заведении.

На допросе Гарсия объяснила, что встречалась со школьником и хотела вступить с ним в интимные отношения, но «воздерживалась от этого из-за его возраста». Сам потерпевший заявил, что около 15 раз ходил на свидания с преподавательницей. На уединенных встречах пара занималась петтингом и целовалась.

Позже полицейские узнали, что во время допроса Гарсия и ее ученик переписывались и сверяли свои истории, рассказанные правоохранителям.

В итоге женщину обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетним, по ее делу назначили судебное заседание на 30 сентября.

Ранее суд в США приговорил 40-летнюю учительницу к трем годам тюрьмы за сексуальную связь с 15-летней ученицей. Школьница рассказала на заседании, что после случившегося страдает от панических атак.

США Суд Школы Школьники
04 сентября 2024, 00:37
Ловивших на Шри-Ланке ящериц россиян выпустили из СИЗО
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
На Шри-Ланке отпустили из СИЗО под личное поручительство двух туристов из России, которых задержали за ловлю ящериц. Об этом сообщили «Известия».

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников уточнил, что речь идет о несовершеннолетних. Их освобождение стало возможно благодаря усилиям родителей задержанных, правозащитников, российских дипломатов и вниманию со стороны СМИ.

«Сейчас им избрана мера пресечения в виде поручительства. Это означает, что они по-прежнему остаются на острове, должны регулярно отмечаться в полиции и не нарушать закон», - собеседник газеты.

Мельников подчеркнул, что указанные меры подросткам нужно соблюдать обязательно, так как тюрьма на Шри-Ланке - «самое худшее место в мире».

В изоляторе молодые люди, по данным Shot, провели пять дней. Им предъявили обвинения в нарушении природоохранного законодательства.

Законы Шри-Ланка Тюрьмы СИЗО Полиция
03 сентября 2024, 12:37
«Пустые угрозы». Евросоюз не введет санкции против Монголии из-за визита Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз вряд ли введет санкции против Монголии из-за визита президента России Владимира Путина. Такое заявление политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич сделал в эфире 360.ru.

«В основном, это пустые угрозы <…> Никаких последствий не будет», - отметил он.

Особой зависимости у Монголии от Евросоюза нет, отметил эксперт, а вот у Европы ситуация иная.

«Монголия, один из крупнейших производителей и экспортеров медного концентрата, который крайне нужен, в том числе и Евросоюзу», - сказал Станкевич.

ЕС могут попытаться ввести персональные ограничения, но это тоже сложно представить. Аналитик иронично подчеркнул, что монголы могут напомнить, как они доходили через всю Европу до Адриатики.

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Евросоюз не на шутку разволновался и довел до монгольских властей позицию по поездке российского президента из-за ордера МУС. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял опасения ЕС и назвал ничтожным статут Международного уголовного суда, сообщил RT.

Санкции Евросоюз Владимир Путин Монголия

Новости по теме