29 ноября 2024, 12:44

Песков назвал посягательством на суверенитет Сирии ситуацию в Алеппо

Pxhere
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Ситуация в Алеппо — это посягательство на суверенитет Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее сирийские радикалы из террористических группировок атаковали силы армии в западной части провинции Алеппо. Речь идет о первом крупном столкновении боевиков и регулярных войск с момента прекращения огня в 2020 году.

Утром 29 ноября Вооруженные силы Сирии начали контрнаступление против радикалов в Алеппо и Идлибе. Армии удалось освободить город Эль-Бакум.

Ситуация в Алеппо - это посягательство на суверенитет Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
29 ноября 2024, 09:01
Белоусов прилетел в КНДР. У трапа самолета министра встретил генерал Но Гван Чхоль
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Министр обороны Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. Российскую делегацию встретили в аэропорту Сунан. В торжественной церемонии принимала участие рота почетного караула Корейской народной армии.

«У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль приветствовал главу российского оборонного ведомства», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках визита у Белоусова запланированы встречи с представителями военного и военно-политического руководства Северной Кореи.

Ранее Белоусов посетил Китай с официальным визитом. По оценке Белоусова, военное сотрудничество между Россией и КНР играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

Северная Корея Россия КНДР Андрей Белоусов
29 ноября 2024, 05:17
Сирийская армия начала контрнаступление против боевиков в Идлибе
Freepik
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Вооруженные силы Сирии начали контрнаступление против боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил телеканал Al-Mayadeen. С юго-востока Идлиба радикалов уже удалось вытеснить.

Основные боевые действия продолжаются в этом же регионе. Армия Сирии освободила город Эль-Бакум. По заявлению собственного корреспондента телеканала, террористы понесли тяжелые потери.

Военная авиация Сирии уничтожила линии снабжения, склады и укрепленные горные штабы вооруженных группировок. Удары наносились на западе Аллепо, а также на юге и востоке Идлиба.

Ранее сообщалось, что в Сирии за сутки уничтожили около 400 боевиков. Ликвидация террористов проходила при участии ВКС России.

Сирия Военные Армия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии
29 ноября 2024, 04:25
Вучич заявил о необходимости подготовить республику к последствиям ядерной атаки
Unsplash
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Вооруженные силы и госпредприятия Сербии составили отчеты о состоянии их бомбоубежищ. Сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что недоволен представленной в этих документах информацией.

Первый документ президенту Сербии предоставили государственные структуры. Второй, общий отчет, сформировало уже армейское командование. Оба списка политик охарактеризовал как «удручающие».

Он пояснил, что руководству республики придется предпринять значительные усилия по исправлению этой ситуации. Притом действовать, по словам Вучича, придется максимально оперативно.

К ядерному конфликту республика в настоящий момент не готова, констатировал президент. Население страны составляет около семи миллионов человек - в убежищах же насчитывается только 257 тысяч мест.

Ранее Вучич спрогнозировал газовый кризис в Европе. Президент Сербии предположил, что через несколько лет покупателям СПГ у США придется договариваться о поставках этого энергоресурса с Россией.

Сербия Европа Александр Вучич
29 ноября 2024, 04:14
США расширят мощности для создания ключевых элементов ядерных боезарядов
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Согласно докладу «Росконгресса», американские власти приняли решение активизировать производство плутониевых сердечников. Планируется выпускать не менее 80 единиц в год к 2030-му, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В «Росконгрессе» пояснили, что плутониевые сердечники выступают запалом для ядерных зарядов, без которого невозможно создание ядерного оружия. Утверждается, что создание таких компонентов было остановлено в США с конца 1980-х годов.

Теперь же Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) усиливает переработку плутония и расширяет мощности на двух объектах: комплексе Саванна-Ривер и в Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

Также в докладе указывается, что масштабное производство плутониевых сердечников является частью программы обновления американского ядерного арсенала.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США сократить свои ядерные арсеналы.

Ядерное оружие США Россия Оружие

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