Песков назвал Литву враждебной России страной
Литва — недружественная и враждебная по отношению к России страна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Литва - недружественная и враждебная по отношению к России страна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград является исторически литовским городом.
Литва является <… > Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», - подчеркнул Песков.
Он объяснил, что слова Науседы продемонстрировали территориальные притязания Литвы. Также высказывание оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности России, добавил пресс-секретарь российского президента.
«Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», - рассказал Песков.
Ранее литовский лидер осудил переименование музея Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей». Он также призвал сохранить в Калининградской области последние следы литовской культуры.