11 февраля 2024, 13:47

Песков назвал Карлсона зеркалом американского общественного мнения

Читайте нас в: Google Новости

Такер Карлсон дал американцам возможность самим составить мнение о России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США и отметил, что американец во время интервью искренне пытался разобраться в политических вопросах.

«Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки», - заключил Песков.

Он подчеркнул, что беседа американского журналиста с Путиным поможет донести до жителей США идеологию российского лидера. По словам Пескова, Карлсон перед интервью провел серьезную подготовку.

«Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье», - указал пресс-секретарь Путина.

Ранее официальный представитель Кремля предположил, что американской аудитории будет сложно воспринять историческую часть интервью. Больше всего этот фрагмент беседы заинтересует специалистов в области истории.

США Кремль Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 13:36
Запад тяжело воспримет историческую часть интервью Путина
Читайте нас в: Google Новости
Западная аудитория очень тяжело воспримет историческую часть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом на Западе, в том числе в Восточной Европе, есть множество специалистов, историков, которые будут живо интересоваться этой частью беседы. Поэтому своя аудитория тоже найдется, заключил Песков.

Пресс-секретарь президента ранее рассказал, что Карлсон сам предложил провести интервью с Путиным. Кремль опасался «гонений» на американского журналиста из-за беседы.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина привело НАТО в ярость. Альянс не может смириться с тем, что Карлсон дал людям отличную от натовской пропаганды информацию, отметил политик.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Запад НАТО Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 12:47
Нацинтересы. В МИД рассказали о подготовке ответа на санкции ЕС против алмазов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия исходит из национальных интересов при подготовке ответа на санкции Европейского союза против алмазов. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, чьи слова привело РИА «Новости».

Ограничения на импорт драгоценных камней из России в европейские государства и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. С 1 марта страны «большой семерки» начнут поэтапно сокращать импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», - отметил Студенников.

Он добавил, что антироссийские санкции в отношении алмазов станут болезненными для стран Европы, связанных с мировой торговлей драгоценными камнями. Студенников привел в пример Бельгию. Он считает, что государство находится на грани экономических убытков и потери рабочих мест из-за ограничений в адрес России.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 1 марта запретят ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Решение приняли по результатам консультаций с Госдепом, Минторговли и Министерством внутренней безопасности.

Торговля Европа Санкции Россия
11 февраля 2024, 12:41
Южная Корея захочет вернуться на российский рынок
Читайте нас в: Google Новости
Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок. Отношения между странами сейчас переживают непростые времена, рассказал РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.

«Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны», - заявил дипломат.

Желоховцев добавил, что российская сторона считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами. Пока республика всячески показывает желание не разрывать наработанные связи и по возможности вернуться на рынок.

Ранее Южная Корея призвала Россию прекратить сотрудничество с Северной. Страну крайне беспокоит ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж. Однако российская сторона отношения разрывать не собирается. Президент Владимир Путин в скором времени может посетить КНДР. Желоховцев рассказывал, что страны по дипломатическим каналам согласуют даты визита.

Отношения Санкции Россия Южная Корея КНДР Владимир Путин
11 февраля 2024, 11:22
Глава крупного нигерийского банка погиб при крушении вертолета в США
Читайте нас в: Google Новости
Главный исполнительный директор нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве, а также его жена и сын погибли в результате падения вертолета в США. Об этом заявила гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в соцсети X.

Она выразила соболезнования семьям погибших и сотрудникам Access Bank Group.

«Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына, а также Бимбо Огунбанджо в результате крушения вертолета», - написала Оконджо-Ивеала.

Авиакатастрофа произошла 9 февраля - вертолет Eurocopter EC 130 рухнул на границе американских штатов Калифорния и Невада. Жертвами крушения стали шесть человек.

Ранее в США разбился частный самолет Bombardier Challenger 604. Воздушное судно упало на территории Флориды, неподалеку от города Нейплс.

США Вертолеты Африка Банки

Новости по теме