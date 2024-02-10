Песков назвал главное в интервью Карлсона с Путиным

Он напомнил, что беседа репортера с российским лидером набрала за сутки более 100 миллионов просмотров в соцсети X. По его мнению, позиция главы государства может не понравиться жителям Запада. Для Кремля важно, чтобы Путина услышали в других странах, подчеркнул Песков.

«Если он (Путин - прим. ред.) будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Кремль проинформировал руководство США о позиции России, а интервью поможет донести мнение Путина до обычных американцев.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс высоко оценил беседу Карлсона с российским лидером. Он назвал интервью потрясающим и поделился ссылкой на него.