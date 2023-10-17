Песков назвал бездоказательными заявления о поставках России вооружений из КНДР

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По его словам, подобные заявления делались не только со стороны Великобритании, но и США. Песков добавил, что эти страны не смогли предоставить никаких доказательств для подтверждения своих слов.

«Вы знаете, что, когда были контакты на космодроме Восточный с лидером КНДР [Ким Чен Ыном], собственно, это было одной из главных тем», - подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что Северная Корея является надежным партнером России, с которым государство будет продолжать выстраивать взаимовыгодные отношения.

«Это - наше суверенное право и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», - заключил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергея Лаврова запланировал посетить Северную Корею. Его визит состоится 18 и 19 октября, точную программу и цели поездки в министерстве не озвучили.