Песков назвал бездоказательными заявления о поставках России вооружений из КНДР
Заявления британской разведки о якобы поставке России вооружений из Северной Кореи являются бездоказательными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, написал ТАСС.
По его словам, подобные заявления делались не только со стороны Великобритании, но и США. Песков добавил, что эти страны не смогли предоставить никаких доказательств для подтверждения своих слов.
«Вы знаете, что, когда были контакты на космодроме Восточный с лидером КНДР [Ким Чен Ыном], собственно, это было одной из главных тем», - подчеркнул он.
Представитель Кремля отметил, что Северная Корея является надежным партнером России, с которым государство будет продолжать выстраивать взаимовыгодные отношения.
«Это - наше суверенное право и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», - заключил Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергея Лаврова запланировал посетить Северную Корею. Его визит состоится 18 и 19 октября, точную программу и цели поездки в министерстве не озвучили.