Песков назвал Армению союзником России
Армения является союзником России. Страна продолжит развивать отношения с постсоветским государством. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены», - указали в компании.
К работе подключили блок на одной из тепловых электростанций. Пока энергии хватает, заверили в «Укрэнерго».
Потребителей также предупредили, что утром 30 ноября из-за непогоды оставался обесточенным 191 населенный пункт. Вечером, с 16:00 до 18:00, возможен дефицит электроэнергии.
«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо», - добавили в «Укрэнерго».
Вечером 29 ноября серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Украинские паблики сообщали, что в сторону Черноморска и Одессы летели беспилотники. Ночью 30 ноября поступали данные о взрывах Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу.
Казахстан предпочел французским истребителям Rafale российские Су-30СМ. Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению - начальник Главного Управления вооружения Ержан Нильдибаев заявил на брифинге, что закупку у Dassault Aviation никогда не обсуждали. Его процитировал сайт zakon.kz.
«Хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая», - сказал он.
Представитель Минобороны заявил, что по соотношению цены и качества Казахстан выбрал Су-30СМ. Ержан Нильдибаев анонсировал закупку шести этих самолетов в начале 2024 года. Армия получит также военно-транспортный самолет А-400М, батареи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2К» и «Тор-2М», транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш.
От истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation отказался Алжир. Военные выбрали российский Су-30 за мощный двигатель, большую нагрузку и увеличенную зону покрытия.
По словам главы исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко, подписание закона может настроить население против украинского руководства, которое планирует продолжать боевые действия.
«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения „мир любой ценой“», - указал эксперт.
Депутат Рады Роман Костенко заявил, что парламент принял закон, поэтому формально он уже вступил в силу. Парламентарий также признался, что с призывом на Украине возникли трудности.
Ранее председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей. Он отметил, что это упростит призыв, так как в этих списках находится «наиболее правдивая информация».
«Некоторые банки уже принимают карты „Мир“, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», - информировал он.
Дипломат выразил надежду на то, что Лаос станет пользоваться большей популярностью у российских туристов после открытия дополнительных авиарейсов. Калинин назвал эту страну самобытной и дружелюбной и назвал «неоправданным» то, что многие путешественники игнорируют ее. Посол отметил, что 2024 год в Лаосе объявили Годом туризма.
Карты «Мир» уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане и других странах. В ноябре их начали принимать в Венесуэле.
Интерес к подключению к российской платежной системе проявили, в частности, в Египте, Иране, Индонезии, Эфиопии.
Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев назвал законными планы российских банков размещать в других странах терминалы для оплаты картой «Мир».