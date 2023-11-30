Песков назвал Армению союзником России

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Теплоэлектроцентраль на юге Украины повредили ночные взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрэнерго».

«Была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены», - указали в компании.

К работе подключили блок на одной из тепловых электростанций. Пока энергии хватает, заверили в «Укрэнерго».

Потребителей также предупредили, что утром 30 ноября из-за непогоды оставался обесточенным 191 населенный пункт. Вечером, с 16:00 до 18:00, возможен дефицит электроэнергии.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо», - добавили в «Укрэнерго».

Вечером 29 ноября серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Украинские паблики сообщали, что в сторону Черноморска и Одессы летели беспилотники. Ночью 30 ноября поступали данные о взрывах Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу.