Песков напомнил об отсутствии срока давности преступлений нацистов

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«Память в отношении нацистов, сколько бы им лет ни было, должна храниться, здесь нет срока давности у этих преступлений», - указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что многие западные страны, в том числе Канада, вырастили поколение, которое не имеет понятия, что происходило во время Второй мировой войны.

«Они ничего не знают об угрозе фашизма», - констатировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он выразил уверенность, что подобная ситуация чревата возрождением фашизма. По словам Пескова, это уже начало происходить в центре Европы и на Украине. С этим Россия не перестала вести «непримиримую борьбу».

Западные СМИ опубликовали фотографии, на которых в парламенте Канады собравшиеся чествовали аплодисментами 98-летнего украинского нациста , служившего в годы ВОВ в 1-й украинской дивизии СС «Галиция». Это произошло во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Позже российский посол Олег Степанов заявил, что Россия намерена потребовать от Канады объяснений по поводу приглашения Ярослава Хунки в парламент.

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