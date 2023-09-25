Песков допустил, что встреча президентов Турции и Азербайджана поможет Нагорному Карабаху

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«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания», - заявил Песков.

Турция и Азербайджан, по словам официального представителя Кремля, будучи суверенными странами, имеют право развивать сотрудничество. Он напомнил, что Россия тоже наладила тесные отношения с обеими республиками.

Бойцы в Нагорном Карабахе сдали оружие российским миротворцам, а власти Азербайджана презентовали армянам план реиинтеграции , восстановления инфраструктуры и организации работы в своем правовом поле.

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