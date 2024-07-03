03 июля 2024, 12:06

Песков анонсировал вступление Белоруссии в ШОС

РИА «Новости»
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Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет одной из тем начавшегося в Астане саммита глав государств — членов организации. Одним из новых участников станет Белоруссия, которая пока носит статус партнера по диалогу. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вступление Белоруссии в состав ШОС отвечает интересам обеих сторон. Россия приветствует такое решение.

«Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник. Это соответствует интересам Минска и, конечно, это будет большим приобретением для Шанхайской организации сотрудничества», - заявил Песков.

Саммит ШОС начался в Астане в среду, 3 июля, и продлится до четверга. Встреча проходит в расширенном формате с привлечением стран - партнеров по диалогу. В Казахстан приехали лидеры Турции, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, и Туркменистана, а также делегации от ряда международных организаций.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также проведет переговоры с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и Ирана.

Белоруссия Дмитрий Песков Россия ШОС
03 июля 2024, 12:05
Сообщения о производстве Китаем «Шахедов» оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Кремль не реагирует на появившиеся в СМИ сообщения о том, что Китай начал производить для России дроны, похожие на иранские «Шахеды». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы не реагируем на такие сообщения, их слишком много», - сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские и российские компании якобы разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский «Шахед». По информации источника, еще в 2023 году стороны провели переговоры по копированию «Шахеда», а теперь начали разработку версии для отправки в Россию.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Пекин призвал правительство Китая отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения. Он отметил, что эту продукцию можно использовать в военной сфере.

Кремль Беспилотники Россия Китай
03 июля 2024, 12:03
Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике
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Владимир Путин во время встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на саммите ШОС в Астане предложил обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики между странами. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить», - сказал российский лидер.

Саммит пройдет 3 и 4 июля. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой встречи заявили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».

Путин прилетел в Астану ночью. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал повестку первого дня саммита напряженной.

В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что Монголия должна стать следующим претендентом на членство в ШОС.

Россия Владимир Путин Монголия ШОС
03 июля 2024, 11:59
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
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Минимум 20 человек пострадали в аварии с автобусом в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщила газета «Бир гюн».

Известно, что ранения получили 16 российских и четыре белорусских туриста. Всех пострадавших доставили в больницы города Манавгат, в котором случилось ДТП.

Об аварии в турецкой провинции стало известно утром 3 июля. По данным агентства IHA , автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб на перекрестке Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Транспортное средство получило серьезные повреждения. На место сразу направили сразу несколько карет скорой помощи и правоохранителей.

По данным агентства, автобус ехал в аэропорт Антальи. Водитель должен был доставить туристов из отелей Аланьи в воздушную гавань.

ДТП Автобусы
03 июля 2024, 11:34
В Кремле не исключили контакты с Катаром на саммите ШОС
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У Владимира Путина не исключены контакты с катарской стороной на саммите ШОС в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться», - сказал Песков.

Путин прилетел в Астану ночью. В первый день саммита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее сотрудничество двух стран. Кроме того, запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и вице-президентом Ирана.

Саммит пройдет 3 и 4 июля. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой встречи заявили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».

Саммиты Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Катар ШОС

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