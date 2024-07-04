04 июля 2024, 08:13

Песков анонсировал обсуждение системы евразийской безопасности на полях саммита ШОС

РИА «Новости»
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Идею формирования новой системы евразийской безопасности обсудят на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, об идее создания новой системы евразийской безопасности говорил глава государства Владимир Путин. Песков заверил, что эту тему затронут на саммите.

«Обязательно будет упомянута», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как уточнил Песков, диалог с партнерами на эту тему уже идет. Он продвигается поэтапно, добавил пресс-секретарь.

Накануне Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС. Он уже провел встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым , а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Дмитрий Песков уточнял, что вопрос расширения ШОС станет одним из ключевых тем саммита. А новым участником организации будет Белоруссия.

Саммиты Кремль Белоруссия Дмитрий Песков Пакистан Владимир Путин ШОС
04 июля 2024, 08:50
Белоруссию приняли в ШОС — Токаев
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав объединения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна стала полноправным членом объединения. Его процитировали «Известия».

«Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято», - объявил он.

Токаев заявил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры, необходимые для полноправного членства в ШОС. Саммит в Астане открылся с подписания документов о ее принятии. Президент Казахстана назвал организацию одной из самых влиятельных международных структур и поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с членством в ней.

Саммиты Казахстан Белоруссия Касым-Жомарт Токаев ШОС
04 июля 2024, 08:45
Заседание совета глав государств-членов ШОС началось в Астане
РИА «Новости»
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В Астане стартовало заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило РИА «Новости».

В мероприятии приняли участие главы государств и члены правительств России, Индии, Казахстана, Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Туркменистана, Турции, Объединеных Арабских Эмиратов, Катара, Азербайджана, Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана, а также генеральный секретарь ШОС.

Саммит проходит под девизом \"Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию\".

Участники мероприятия подпишут пакет из 24 совместных документов, примут итоговые заявления и декларацию, подтверждающие приверженность участников объединения принципам единства и добрососедства.

ШОС
04 июля 2024, 07:14
США предрекли войну на южном направлении
Unsplash
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Закрытие границы не поможет США избежать войны с Мексикой. Конфликт спровоцируют наркокартели и ячейка ливанского движения «Хезболла», заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Его возмутило, что кризис на южной границе проигнорировали. Макгрегор напомнил, что в Мексике существовала крупная ячейка «Хезболлы», участники которой наравне со сторонниками ИГ* мигрировали во все штаты США.

Закрытие границы, по его мнению, не поможет, так как в этом случае возмутятся наркокартели - США перекроют их торговые потоки. Макгрегор предупредил об угрозе развязывания войны.

«Потому [республиканец Дональд] Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще», - сказал он.

Макгрегор еще в марте призывал перебросить к границе с Мексикой группировку из 70 - 80 тысяч американских военных. Он предупреждал о возможном конфликте из-за миграционного кризиса.

* «Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, запрещенная в России.

Мексика США Мигранты Войны
04 июля 2024, 03:04
Восточную Азию назвали «черной дырой демографии»
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Нехватка рабочих рук и низкая рождаемость в недалеком будущем станут глобальными проблемами. Особенно тяжелая ситуация может сложиться в Восточной Азии, сообщил РИА «Новости» демограф Алексей Ракша.

«Восточная Азия - будущая черная дыра в демографии всего человечества», - предупредил он.

Именно в этом регионе наблюдается самая низкая рождаемость в мире. По словам демографа, исследователи нашли четыре способа решения проблемы рабочих рук. Речь идет о стимуляции рождаемости, развитии активного долголетия, замены людей роботами и миграции.

Однако приглашенные трудовые ресурсы в будущем могут стать дефицитом. Ракша выразил уверенность, что трудовые мигранты предпочтут ехать на заработки в Турцию, ОАЭ или Южную Корею. В связи с этим нужно выстроить грамотную миграционную политику, резюмировал эксперт.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести на рассмотрение законопроект о выплате в 200 тысяч рублей россиянкам, родившим до 25 лет. Авторы инициативы заявили, что материальное положение матерей при этом не должно иметь значения.

Мигранты ОАЭ Азия

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