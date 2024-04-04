Первый в мире пациент с пересаженной свиной почкой покинул стены больницы

Врачи госпиталя в Массачусетсе отметили, что 62-летний пациент находится в стабильном состоянии. Американца выписали уже через две недели после операции. По словам специалистов, у мужчины нет признаков отторжения трансплантированного органа, но делать выводы об успехе пока рано.

Хирурги компании Mass General Brigham из Массачусетса провели операцию в марте. Они пересадили пациенту с терминальной стадией заболевания свиную почку с 69 геномными изменениями. Если пересадка пройдет без осложнений, трансплантация таких органов станет «спасательным кругом» для миллионов людей с почечной недостаточностью.

Предыдущие случаи пересадки генно-модифицированных сердец свиней оказались неудачными. Ранее два пациента умерли спустя два месяца после хирургического вмешательства из-за возникших осложнений.