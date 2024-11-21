Первый в мире человек с пересаженным лицом объявил о помолвке

Шесть лет назад Димео пережил ужасную автомобильную аварию, когда уснул за рулем после ночной смены. Его машина съехала с дороги и загорелась. Мужчина получил ожоги, покрывшие 80% его тела. По его словам, он провел в больнице четыре месяца, причем половину этого времени находился в коме.

Спустя два года ему пересадили лицо и руки 48-летнего мужчины, погибшего от инсульта. По словам Димео, он может пользоваться руками примерно на 45%, причем еще учится управлять лицом - моргать, поднимать брови и шевелить губами.

Со своей невестой, Джессикой Перес, он познакомился после аварии, когда она написала ему в соцсетях, чтобы поддержать. Переписка переросла в отношения, а сейчас и в помолвку.

Прошлой осенью американские хирурги впервые пересадили пациенту донорский глаз целиком.