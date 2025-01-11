Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили в Сьерра-Леоне

Первым зараженным стал 27-летний мужчина с запада страны.

«В Сьерра-Леоне подтвержден первый случай mpox, вирусного заболевания, объявленного глобальной угрозой здоровью», - уточнили в публикации.

За день до этого новый штамм вируса обнаружили в Китае, сообщил «Ридус». Носителем стал инфекции стал путешественник из Демократической Республики Конго.

Первый случай оспы обезьян 7 января зафиксировали во Франции. Пациент заразился новым штаммом clade 1b, объяснил Минздрав страны. При этом он не посещал Центральную Африку, в которой выявлялись вспышки этого заболевание. По информации ведомства, мужчина контактировал с двумя людьми, которые побывали в одном из африканских государств.

В ноябре специалисты обратили внимание на рост числа случаев заражения оспой обезьян (mpox) в Африке. Число заражений выросло с начала 2024 года на 500%.