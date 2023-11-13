13 ноября 2023, 21:49

Первый самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово

Pixabay
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Самолет с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Самолет вылетел из Каира. Он перевез первую группу россиян, покинувших сектор Газа. По данным МЧС и согласно табло в аэропорту, борт приземлился в Москве.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, прибыв в Каир, поблагодарили всех , кто помог им покинуть палестинский анклав. Комментируя ситуацию в Газе, россияне сказали, что там «сильно бомбят» и их «вытащили из ада».

В МИД РФ сообщили, что эвакуации россиян продолжится до вывоза всех граждан России, СНГ, членов их семей и всех, кто попросил помощи.

Израиль Египет Аэропорт Домодедово Палестина
13 ноября 2023, 21:26
Новый пакет антироссийских санкций коснется ряд физлиц и алмазов
Unsplash
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В очередной пакет санкций против России Евросоюз включит новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе. Его слова привел ТАСС.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть. <…> А также меры против обхода санкций», - заявил на пресс-конференции Боррель.

Европейский дипломат добавил, что сейчас все пункты проходят последние согласования, новый пакет планируют представить в среду, 15 ноября.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против введения европейских санкций, касающихся ядерной энергетики России. Он напомнил, что для введения ограничений потребуется поддержка всех стран, входящих в объединение.

Санкции Евросоюз
13 ноября 2023, 19:53
«Главный сигнал». В НАТО заявили о стремлении не допустить изменения статус-кво на Тайване
pxhere.com
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НАТО стремится не допустить того, чтобы Китай изменил статус-кво на Тайване. Об этом сообщил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил в интервью Nikkei Asia.

Он отметил, что не видит сценария, при котором НАТО играл бы военную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Главное, чтобы Китай не предпринимал никаких односторонних шагов для изменения статус-кво Тайваня, подчеркнул ван Вил.

«Это наш главный сигнал в этом направлении», - добавил помощник генсека альянса.

Он не рассказал, как именно НАТО собирается повлиять на КНР и какие шаги предпримет в случае непредвиденной ситуации в Тайваньском проливе.

Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг ранее заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких лет пытались «соблазнить» КНР на начало войны за Тайвань. Он подчеркнул, что Китай готов пойти на военные действия, если внешние силы попытаются отделить остров от КНР.

США НАТО Китай Тайвань
13 ноября 2023, 19:12
Медведев рассказал о потерях иностранного бизнеса из-за ухода из России
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Иностранные технологические компании понесли серьезный ущерб из-за своего ухода с российского рынка. Отечественные предприятия смогли успешно освоить их места, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета «Сколково», сообщил ТАСС.

«Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери», - подчеркнул он.

Медведев выразил надежду на то, что российские технологические компании в скором времени полностью заместят ушедшие иностранные. По его мнению, отечественный бизнес за последние полтора года показал себя с лучшей стороны и смог решить важные задачи.

Компания «Метиз» из Щелкова приобрела в Сколково стартап MaxBionic по созданию бионических протезов. Российское предприятие запустит производство многофункциональных модулей кисти. Разработка имеет 20 видов схватов и 10 жестов и управляется различными способами, в том числе мышечными триггерами, сенсором, кнопкой и через приложение.

Дмитрий Медведев Инновационный центр «Сколково» Экономика
13 ноября 2023, 19:00
США попытались выиграть время для Израиля в Газе притворными призывами к миру
РИА «Новости»
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США лишь притворяются, публично призывая к миру на Ближнем Востоке, а за закрытыми дверями требуют от Израиля ускорить операцию в секторе Газа. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, своими притворными заявлениями Соединенные Штаты пытаются выиграть время для Израиля в Газе. Отмечается, что американские СМИ и политики публично выражают обеспокоенность гибелью свыше 10 тысяч палестинцев, большинство из которых - женщины и дети, в результате ударов ЦАХАЛ по анклаву, однако втайне США ведут совсем другие разговоры.

«Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена», - пояснили в СВР.

Соединенные Штаты понимают, что уничтожение ХАМАС может привести к гибели множества мирных жителей, однако в Белом доме посчитали это допустимым, добавило пресс-бюро. Смерть гражданских лиц не оставит Израиль без поддержки американцев, поскольку для США главное - завершить военные действия в Газе максимально быстро, обратили внимание в Службе внешней разведки.

Чтобы продвигать свою лицемерную позицию, команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Германии и Великобритании, отметили в СВР. Общими усилиями они собираются помешать инициативам, нацеленным на прекращение огня в Газе.

По мнению политолога Сергея Маркова, по мере продолжения операции в секторе Газа будет расти отчуждение мира от США и Израиля. Однако полную изоляцию этих государств он назвал невозможной.

Разведка США Конфликт Израиля и Палестины

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