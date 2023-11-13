Первый самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово

Самолет вылетел из Каира. Он перевез первую группу россиян, покинувших сектор Газа. По данным МЧС и согласно табло в аэропорту, борт приземлился в Москве.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, прибыв в Каир, поблагодарили всех , кто помог им покинуть палестинский анклав. Комментируя ситуацию в Газе, россияне сказали, что там «сильно бомбят» и их «вытащили из ада».

В МИД РФ сообщили, что эвакуации россиян продолжится до вывоза всех граждан России, СНГ, членов их семей и всех, кто попросил помощи.