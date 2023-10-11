Первый самолет с боеприпасами из США прилетел в Израиль
Первый американский самолет с боеприпасами на борту пересек границу Израиля в ночь на среду, 11 октября. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Армию обороны страны.
«Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Он приземлился ночью на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения ударов и подготовки к дополнительным сценариям», - уточнили в сообщении.
Также стало известно о прибытии авианосца USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря, который США направили на фоне эскалации конфликта Израиля и Палестины. В ударную группу вошли авианосец Gerald R. Ford, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke.
Президент США Джо Байден ранее распорядился оказать дополнительную помощь Израилю из-за атак ХАМАС. В телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху он выразил безоговорочную поддержку Израиля.