Первый день визита Путина в Китай закончился неформальным общением с Си Цзиньпином

«Первый день госвизита Владимира Путина в Китай завершился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке в резиденции Чжуннаньхай», - передали в пресс-службе.

Президент прибыл в Китай 16 мая. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после инаугурации. Сначала Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые продлились больше двух часов, за столом украшенным антуриумами , а затем отправились на торжественный прием.

Под русские песни Путина угощали уткой по-пекински и тушеными трепангами с луком, пельменями креветками, пирожными из маша. Затем главы государств посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Путин признался, что в Китае чувствует себя как дома.

Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными. Глава государства также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Китае.