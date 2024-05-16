16 мая 2024, 20:13

Первый день визита Путина в Китай закончился неформальным общением с Си Цзиньпином

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Первый день госвизита Владимира Путина в Китай закончился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Первый день госвизита Владимира Путина в Китай завершился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке в резиденции Чжуннаньхай», - передали в пресс-службе.

Президент прибыл в Китай 16 мая. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после инаугурации. Сначала Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые продлились больше двух часов, за столом украшенным антуриумами , а затем отправились на торжественный прием.

Под русские песни Путина угощали уткой по-пекински и тушеными трепангами с луком, пельменями креветками, пирожными из маша. Затем главы государств посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Путин признался, что в Китае чувствует себя как дома.

Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными. Глава государства также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Китае.

Концерты Россия Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 18:29
МИД объявил персоной нон грата атташе посольства Великобритании в Москве
РИА «Новости»
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В МИД России вызвали представителя посольства Великобритании в Москве в связи с высылкой российского военного атташе из Лондона. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Министерство иностранных дел РФ выразило британской стороне решительный протест в связи с решением в отношении российского дипломатического работника. Его назвали «недружественным и безосновательным».

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг британского правительства расценивается как политически мотивированный, с ярко выраженным русофобским характером, который нанесет непоправимый ущерб двусторонним отношениям.

В качестве ответной меры атташе обязали в недельный срок покинуть РФ. Его объявили персоной нон грата.

Кроме того, британского дипломата предупредили, что это не единственная ответная мера. О дальнейших шагах МИД сообщит позже.

Ранее посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы проведения российскими дипломатами сбора разведданных на территории Соединенного Королевства.

Великобритания Дипломатия МИД РФ
16 мая 2024, 17:14
Может говорить, но сильно устает. Появились новые сведения о состоянии Фицо
Global Look Press
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Состояние премьер-министра Словаки Роберта Фицо, на которого совершили покушение, остается тяжелым. Об этом сообщил избранный президент республики Петер Пеллегрини, чьи слова привел ТАСС.

Глава правительства был на волосок от смерти. Пеллегрини разрешили поговорить с Фицо лишь несколько минут. Премьер в состоянии разговаривать, но сильно устает.

«Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим», - рассказал Пеллегрини.

Премьер-министру Словаки проведут еще одну операцию. Брюшное кровотечение удалось остановить. Сейчас Фицо принимает разжижающие кровь лекарства.

Покушение на главу правительства совершили 15 мая после заседания кабмина. Когда премьер вышел к общественности, в него выстрелили несколько раз. Нападавшим оказался 71-летний писатель, активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 16:55
«Заставили замолчать». Победительницы конкурсов «Мисс США» отказались от титулов
Freepik
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В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Обе девушки решили отказаться от своих титулов, сообщил People.

По данным издания, с разницей в несколько дней две конкурсантки сложили свои титулы. В частности, «Мисс США 2023» Ноэлия Фойгт разместила пост о сложении титула 6 мая, объяснив решение психологическим состоянием.

Фанаты обратили внимание на первые буквы каждого предложения в публикации и увидели скрытое послание: «Меня заставили замолчать».

Через несколько дней «Юная мисс США» Умасофия Шривастава также отказалась от титула. Более того, менеджер по соцсетям «Мисс Америка» бросила работу на конкурсах.

«Я считаю, то, как нынешнее руководство говорит об обладателях титулов, неуместно и непрофессионально. Я против токсичности и любой травли на рабочем месте», - пояснила она.

Позже матери победительниц конкурса выступили с заявлением в эфире Good Morning America. Они заявили, что их дочери столкнулись с сексуальными домогательствами и травлей. Атмосферу на конкурсе они назвали токсичной.

Ранее победительница конкурса красоты «Мисс Япония - 2024» Каролина Шиино отказалась от своего титула. Причиной тому послужили новости в прессе о ее романе с женатым мужчиной.

В Соединенных Штатах набирает обороты скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране - «Мисс США» и «Юная мисс США». Обе девушки решили отказаться от своих титулов, сообщил People.

США Скандалы конкурсы
16 мая 2024, 16:01
Болгария решила отсудить у «Газпрома» 400 млн евро
РИА «Новости»
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Компания «Булгаргаз» собирается отсудить у «Газпрома» около 400 миллионов евро за прекращение поставок еще два года назад. Об этом рассказал на брифинге министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что, опираясь на условия договора, компания передаст претензии «Газпром экспорту» и потребует в короткий срок урегулировать проблему.

«Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», - подчеркнул министр.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин потребовал перевести все выплаты за экспорт отечественного газа в недружественные страны на рубли. Власти Болгарии отказалась следовать этим условиям. Поэтому российская компания прекратила поставлять топливо «Булгаргазу».

По итогам прошлого года «Газпром» установил рекордный рост выручки. Речь идет о трех триллионах 520 миллиардах рублей, что на 3,2% выше показателя 2022 года.

Евро Экспорт Газ Болгария Газпром

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