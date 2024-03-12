12 марта 2024, 18:16

Первый автомобиль с российскими номерами задержали в Литве

Global Look Press
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Таможенники на контрольно-пропускном пункте в Литве задержали первый автомобиль с российскими государственными регистрационными знаками. Об этом сообщила пресс-служба таможенного управления прибалтийской республики.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Audi Q7 остановили на КПП рядом с населенным пунктом Медининкай За рулем находился гражданин Молдавии, который ехал в Белоруссию. Против него завели административное дело. Автомобиль, вероятно, конфискуют.

Власти Литвы заявляли, что с 11 марта начали изымать машины с российскими номерами. Водителям рекомендовали сменить номер на литовский, либо покинуть страну. Иначе им грозит конфискация транспорта в пользу государства.

В литовской таможне уточняли, что ограничение на движение не будет действовать только на автомобили, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из нее.

Литва Россия Машины Водители
12 марта 2024, 15:08
Премьер Швеции объявил о планах защитить Готланд от России
РИА «Новости»
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Партнеры по НАТО сочли недостаточным военное присутствие Швеции на острове Готланд. Укрепление обороноспособности станет одной из тем обсуждения после вступления страны в альянс, заявил The Financial Times премьер-министр Ульф Кристерссон.

«Готланд всегда был важен… Это будет одна из многих тем для обсуждения. <…> Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего», - сказал премьер.

До сих пор, по словам Кристерссона, страна обеспечила себе лишь незначительное военное присутствие на Готланде. Лидеры стран Северной Европы и Балтии сочли это критической уязвимостью Североатлантического альянса. Премьер допустил наращивание военной группировки на острове и размещение подводных лодок.

Остров Готланд находится в 330 километрах от Калининграда. Европейские журналисты сравнили его с гигантским авианосцем и заявили, что эту территорию сделают центром переброски войск НАТО.

Швеция Международные отношения Россия НАТО
12 марта 2024, 14:57
Военную миссию Франции в Кишиневе представит одна женщина
Unsplash
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Постоянная французская военная миссия в Кишиневе будет представлена лишь одной персоной. Об этом в интервью телеканалу PRO TV заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Эта персона, по словам Носатого, будет иметь функцию военного атташе в составе посольства Франции.

Также министр уточнил, что речь идет о женщине в звании подполковника. В апреле ее должны будут перевести из Бухареста в Кишинев.

О том, что в ближайшие месяцы Франция откроет в Кишиневе постоянную оборонную миссию, 7 марта заявлял президент страны Эммануэль Макрон.

Политик тогда выразил уверенность, что это «усилит сотрудничество в сфере обучения и подготовки военных». Еще один момент, который отметил Макрон, связан с повышением «совместимости вооруженных сил» двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила, как Франция оставила свои позиции в Мали, назвав это позором на весь мир.

«Знаете, почему малийцев Франция больше не „обороняет“? Потому что не умеет, как выяснилось», - пояснила дипломат.

Молдавия Франция
12 марта 2024, 14:47
Россия отреагировала на решение Швейцарии конфисковать ее активы
Unsplash
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МИД России 12 марта вызвал посла Швейцарии Марти Ланг из-за решения парламента страны о разработке механизма конфискации российских активов. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Российская сторона заявила протест и решительно осудила шаг властей Швейцарии, которые грубо попрали международное право в отношении государственного иммунитета.

«Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного „репарационного механизма“ будет являться ничем иным, как воровством», - подчеркнули в МИД.

Если Швейцария решится на практические шаги по конфискации активов, то Россия введет ответные меры, подытожили в ведомстве.

Швейцарские сенаторы одобрили законопроект об использовании замороженных средств Банка России для Украины. Речь идет о сумме порядка 8,5 миллиарда долларов.

Международные отношения Россия МИД РФ Швейцария
12 марта 2024, 14:04
Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
РИА «Новости»
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Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за враждебной политики этих стран. Об этом сообщили на сайте МИД.

Как отметили в дипведомстве, страны Прибалтики в последнее время проводят враждебную политику по отношению к России. Латвия, Литва и Эстония активно лоббируют санкции против РФ и вмешиваются во внутренние дела государства.

В этих же странах гонению подвергают русскоязычное население. Там регулярно сносят памятники советским воинам-освободителям, героизируя нацизм. Также прибалты поддерживают накачивание ВСУ вооружением.

«В последнее время в российский стоп-лист включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты», - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве добавили, что могут в любое время расширить этот перечень. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой , власти Эстонии открыто вторят Украине. Они ориентируются на «гитлеровцев в своей маниакальной русофобии», добавила она.

Латвия Литва Санкции Россия Эстония МИД РФ

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