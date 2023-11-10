Первых россиян выпустят из сектора Газа 10 ноября

В список на переход включили десятки обладателей иностранных паспортов, в том числе 85 россиян. Их пригласили к 7:00 (08:00 по московскому времени) во внешний зал погранперехода. В управлении предупредили, что пропустят детей при наличии разрешения от родителей.

Погранпереход в Египет открыли 1 ноября. Из сектора Газа выпустили британцев, немцев, украинцев, австралийцев и людей с двойным гражданством других стран.

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение местных властей отложить эвакуацию россиян. По ее словам, дипломаты выполнили все необходимые условия. Несмотря на это, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что списки согласуют в течение двух недель.