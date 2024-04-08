Первые военные из бригады бундесвера отправились в Литву
Первая группа военных бригады бундесвера прибывает к месту службы в Литве. Об этом заявил глава Минобороны прибалтийской страны Лауринас Касчюнас. Его слова передало радио LRT.
«Начинается практический этап переброски бригады союзников», - сказал министр.
По его словам, этот процесс уже не остановить. Первыми в Литву попадут военнослужащие из группы планирования, в ее составе почти 20 человек. Они будут работать над дальнейшей передислокацией военных бундесвера, добавил Касчюнас.
К концу 2024 года состав группы увеличат до 150 человек. С их помощью Литва сможет оценить варианты размещения немецких военнослужащих и подготовить инфраструктуру.
По данным оборонного ведомства, до 80% подразделения разместят в Шальчининкском районе, остальных - в Йонавском. Численность бригады бундесвера составит 4,8 тысячи военных и 200 сотрудников персонала. Их разместят к 2027 году.
В Кремле заявили, что создание немецкой военной базы на территории Литвы - это нагнетание напряженности у российских границ.