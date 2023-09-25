Первые туристы из Китая прибыли в Таиланд по безвизу

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В 2023 году Китай для Таиланда стал вторым туристическим рынком после Малайзии.

«После начала года Таиланд посетили свыше 2,3 миллиона граждан Китая. Власти рассчитывают, что безвизовый режим привлечет в королевство больше китайских туристов», - говорится в сообщении.

Кроме того, власти страны заявили о приоритетной роли туристической отрасли в экономике государства, которая занимает порядка 20% ВВП.

«Предположительно, до конца 2023 года государства посетят порядка 28 миллионов иностранных туристов, а доходы отрасли превысят 67 миллиардов долларов», - добавили в кабмине Таиланда.

Ранее стало известно, что королевство вошло в число самых перегруженных туристами стран мира.